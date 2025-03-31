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Регион
31 марта, 10:56

Главы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии подписали договор о стыке трёх границ

Фото © Пресс-служба президента Таджикистана

Фото © Пресс-служба президента Таджикистана

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана — Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров — подписали соглашение о «точке стыка государственных границ» трёх стран. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Эта точка расположена в Ферганской долине, на границе Согдийской области Таджикистана, Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Киргизии.

В пресс-релизе говорится, что Эмомали Рахмон назвал подписание соглашения «значимым событием» . Он также отметил важность отношений Таджикистана с Киргизией и Узбекистаном, которые основываются на принципах добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Рахмон добавил, что развитие этих отношений является «одним из ключевых приоритетов внешней политики Таджикистана».

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Напомним, что 13 марта лидеры Таджикистана и Киргизии открыли по видеосвязи общую государственную границу. Она была закрыта с 2021 года после конфликтов на спорных территориях, что также привело к прекращению прямых авиарейсов между Душанбе и Бишкеком. Протяжённость границы составляет около 980 километров.

Марина Фещенко
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