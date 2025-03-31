Главы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии подписали договор о стыке трёх границ

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана — Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров — подписали соглашение о «точке стыка государственных границ» трёх стран. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Эта точка расположена в Ферганской долине, на границе Согдийской области Таджикистана, Ферганской области Узбекистана и Баткенской области Киргизии.

В пресс-релизе говорится, что Эмомали Рахмон назвал подписание соглашения «значимым событием» . Он также отметил важность отношений Таджикистана с Киргизией и Узбекистаном, которые основываются на принципах добрососедства, равноправия и взаимного уважения. Рахмон добавил, что развитие этих отношений является «одним из ключевых приоритетов внешней политики Таджикистана».