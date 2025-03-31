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Регион
31 марта, 18:06

Премьер Словакии признался, что пошутил про оскорбления фон дер Ляйен

Фицо: Заявление о критике со стороны фон дер Ляйен было всего лишь шуткой

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Премьер Словакии Роберт Фицо признался, что его рассказ о том, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его «полным идиотом», был шуткой. Об этом он написал в соцсетях.

«Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии поняла шутку сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что председатель ЕК ужасно ругала <...> боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки», — объяснил Фицо.

Ранее словацкие СМИ писали о телефонном разговоре Фицо с Урсулой фон дер Ляйен. Утверждалось, что глава ЕК якобы ругала премьера Словакии за общение с президентом США Дональдом Трампом и назвала «полным идиотом».

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Наталья Демьянова
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