Премьер Словакии признался, что пошутил про оскорбления фон дер Ляйен
Фицо: Заявление о критике со стороны фон дер Ляйен было всего лишь шуткой
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
Премьер Словакии Роберт Фицо признался, что его рассказ о том, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его «полным идиотом», был шуткой. Об этом он написал в соцсетях.
«Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии поняла шутку сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что председатель ЕК ужасно ругала <...> боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки», — объяснил Фицо.
Ранее словацкие СМИ писали о телефонном разговоре Фицо с Урсулой фон дер Ляйен. Утверждалось, что глава ЕК якобы ругала премьера Словакии за общение с президентом США Дональдом Трампом и назвала «полным идиотом».