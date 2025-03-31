Премьер Словакии признался, что пошутил про оскорбления фон дер Ляйен

Премьер Словакии Роберт Фицо признался, что его рассказ о том, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его «полным идиотом», был шуткой. Об этом он написал в соцсетях.

«Я надеюсь, что председатель Еврокомиссии поняла шутку сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что председатель ЕК ужасно ругала <...> боюсь, что словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки», — объяснил Фицо.