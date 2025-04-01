Корабль Crew Dragon начал первый в истории орбитальный полёт над полюсами Земли

Пуск космического корабля Crew Dragon состоялся на мысе Канаверал во Флориде. Цель пилотируемой миссии под названием Fram2 — первый в истории полёт над Северным и Южным полюсами Земли. Трансляцию старта вела SpaceX.

Запуск Crew Dragon. Видео © X / SpaceX

На борту корабля полностью гражданский экипаж. В него вошли мальтийский крипто-предприниматель Чун Ван, немецкий инженер в области арктической робототехники Рабеа Патрисия Рогге, австралийский исследователь полярных регионов Эрик Филипс и норвежский кинорежиссёр Яннике Миккельсен. Полёт пройдёт на высоте до 450 километров и займёт от трёх до пяти дней.

Экипаж будет собирать данные о состоянии полярных ледяных шапок, изучать климатические особенности этих труднодоступных регионов и проводить научные эксперименты. Миссия Fram2 должна предоставить ценную информацию о последствиях изменения климата и внести вклад в изучение самых экстремальных сред Земли, заявили в SpaceX. Всего в рамках полёта астронавты планируют провести 22 исследования.