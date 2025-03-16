Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым на борту успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon произвёл успешную стыковку с Международной космической станцией. Пилотируемый модуль достиг МКС в 07:04 мск, сообщили в NASA. Перед открытием люка экипаж проведёт стандартные проверки герметичности.

Корабль доставил на станцию российского космонавта Кирилла Пескова, астронавтов NASA Энн МакКлейна и Николь Айерс, а также астронавта японского JAXA Такую Ониси. Как только они ступят на борт МКС, численность экипажа станции достигнет 11 человек.