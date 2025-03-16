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16 марта, 04:36

Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым на борту успешно пристыковался к МКС

Crew Dragon перед стыковкой с МКС. Обложка © NASA

Crew Dragon перед стыковкой с МКС. Обложка © NASA

Космический корабль Crew Dragon произвёл успешную стыковку с Международной космической станцией. Пилотируемый модуль достиг МКС в 07:04 мск, сообщили в NASA. Перед открытием люка экипаж проведёт стандартные проверки герметичности.

Корабль доставил на станцию российского космонавта Кирилла Пескова, астронавтов NASA Энн МакКлейна и Николь Айерс, а также астронавта японского JAXA Такую Ониси. Как только они ступят на борт МКС, численность экипажа станции достигнет 11 человек.

Затем Crew Dragon доставит обратно на Землю россиянина Александра Горбунова, а также американцев Ника Хейга, Барри Уилмора и Сунита Уильямса.

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Напомним, что ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 15 марта по московскому времени. Изначально пуск корабля с экипажем миссии Crew-10 должен был состояться 13 марта, однако SpaceX отменила его за 40 минут до взлёта.

Илья Пушкарев
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