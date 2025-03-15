Корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым стартовал к МКС с мыса Канаверал

Комический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стартовал с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. В составе экипажа Crew-10 российский космонавт Кирилл Песков. Трансляция взлёта ракеты-носителя Falcon 9 велась на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя с кораблём Crew Dragon. Видео © X / NASA

Запуск состоялся в 19:04 по местному времени (02:04 мск). Ожидается, что Crew Dragon достигнет Международной космической станции в субботу вечером. Вместе с Песковым на МКС отправились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского JAXA Такуя Ониси.

Затем Crew Dragon доставит обратно на Землю россиянина Александра Горбунова, а также американцев Ника Хейга, Барри Уилмора и Сунита Уильямса.