Корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым стартовал к МКС с мыса Канаверал
Комический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стартовал с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. В составе экипажа Crew-10 российский космонавт Кирилл Песков. Трансляция взлёта ракеты-носителя Falcon 9 велась на сайте NASA.
Старт ракеты-носителя с кораблём Crew Dragon. Видео © X / NASA
Запуск состоялся в 19:04 по местному времени (02:04 мск). Ожидается, что Crew Dragon достигнет Международной космической станции в субботу вечером. Вместе с Песковым на МКС отправились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского JAXA Такуя Ониси.
Затем Crew Dragon доставит обратно на Землю россиянина Александра Горбунова, а также американцев Ника Хейга, Барри Уилмора и Сунита Уильямса.
Напомним, что изначально старт корабля с экипажем миссии Crew-10 должен был состояться 13 марта. Однако SpaceX отменила пуск за 40 минут до взлёта.
X / NASA