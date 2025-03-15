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14 марта, 23:33

Корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым стартовал к МКС с мыса Канаверал

Комический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно стартовал с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. В составе экипажа Crew-10 российский космонавт Кирилл Песков. Трансляция взлёта ракеты-носителя Falcon 9 велась на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя с кораблём Crew Dragon. Видео © X / NASA

Запуск состоялся в 19:04 по местному времени (02:04 мск). Ожидается, что Crew Dragon достигнет Международной космической станции в субботу вечером. Вместе с Песковым на МКС отправились астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также астронавт японского JAXA Такуя Ониси.

Затем Crew Dragon доставит обратно на Землю россиянина Александра Горбунова, а также американцев Ника Хейга, Барри Уилмора и Сунита Уильямса.

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Напомним, что изначально старт корабля с экипажем миссии Crew-10 должен был состояться 13 марта. Однако SpaceX отменила пуск за 40 минут до взлёта.

Обложка ©

X / NASA

Тимур Хингеев
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