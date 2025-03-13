SpaceX перед стартом отменила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом
Экипаж корабля Crew Dragon, старт которого был отменён. Обложка © X / SpaceX
SpaceX за 40 минут до старта отменила запуск корабля Crew Dragon, в экипаж которого входил российский космонавт Кирилл Песков. Эту информацию подтвердила сама компания.
«Сегодняшний запуск миссии Crew-10 к Международной космической станции отменяется», — прокомментировали в SpaceX в соцсети X.
Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon планировался на среду в 19:48 по времени Восточного побережья США, (02:48 мск 13 марта). Корабль должен был стартовать с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Предположительно, следующая попытка должны состояться через сутки, в ночь на 14 марта по московскому времени.
На МКС должны отправится астронавты NASA Николь Айерс и Энн Макклейн. Также в миссии участвуют японский астронавт Такуя Ониши из агентства JAXA и российский космонавт Кирилл Песков. После их прибытия на станцию другой корабль Crew Dragon (C212 Freedom) привезёт обратно на Землю членов миссии Crew-9, куда входят астронавт Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов. С ними также возвращаются «застрявшие» в космосе астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Они провели на орбите почти 9,5 месяца вместо запланированных 8 дней.