SpaceX перед стартом отменила пуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом

SpaceX за 40 минут до старта отменила запуск корабля Crew Dragon, в экипаж которого входил российский космонавт Кирилл Песков. Эту информацию подтвердила сама компания.

«Сегодняшний запуск миссии Crew-10 к Международной космической станции отменяется», — прокомментировали в SpaceX в соцсети X.

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon планировался на среду в 19:48 по времени Восточного побережья США, (02:48 мск 13 марта). Корабль должен был стартовать с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Предположительно, следующая попытка должны состояться через сутки, в ночь на 14 марта по московскому времени.