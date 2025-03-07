SpaceX вновь потеряла корабль Starship в ходе восьмого испытательного полёта
Восьмой испытательный полёт прототипа корабля Starship также завершился неудачей. Компания SpaceX потеряла с ним связь.
«К сожалению, это случилось и в прошлый раз», — сказал ведущий трансляции запуска, которая велась на странице компании в соцсети X.
Обломки корабля Starship после восьмого испытательного запуска. Видео © X / Jonathon Norcross
Ракета стартовала в 18:30 по времени восточного побережья (2:30 мск 7 марта) с космодрома в Бока-Чика, штат Техас. Примерно через десять минут после запуска контакт со второй ступенью Starship был утерян. При этом компании удалось захватить ускоритель Super Heavy и успешно посадить его специальную платформу Mechazilla, что произошло уже в третий раз.
Успешное возвращение ускорителя Super Heavy. Видео © X / SpaceX
Напомним, седьмой тестовый старт корабля Starship состоялся 17 января. Тогда испытание завершилось потерей аппарата, обломки которого даже вынудили десятки самолётов менять маршрут над Атлантическим океаном. Владелец SpaceX Илон Маск объяснил, что взрыв произошёл из-за утечки кислорода или топлива.