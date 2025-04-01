«Прожить, а не пережить»: Россиянам рассказали, как справиться с потерей близкого человека

Когда из жизни уходит близкий вам человек, мир вокруг становится серым и безрадостным. Кажется, что весь механизм вашего счастья утратил деталь, без которой он уже никогда не сможет работать, как прежде. В беседе с РИА «ФедералПресс» лектор Российского общества «Знание», писатель Ленора Сеит-Османова рассказала, как справиться с потерей ваших любимых людей.

По её словам, пытаться скрыться от своего горя не получится, да и делать этого не стоит. Необходимо прожить их, не пытаясь заглушить боль.

«Плачьте, если хочется плакать. Кричите, если нужно кричать. Молчите, если нет слов. Не корите себя за слёзы или их отсутствие. Не прячьте боль внутри. Не заглушайте её работой или суетой», – советует писательница.

Облегчить страдания, как считает Сеит-Османова, поможет написание писем ушедшему и разговоры с его фотографией. Это позволит вам выплеснуть наружу все эмоции. Если не прожить весь этот мрачный спектр сразу, то в дальнейшем он будет постоянно возвращаться.

Если боль становится невыносимой, тогда ищите опору в том, в чём находили её люди на протяжении веков, — выезжайте в горы, пишите, молитесь, медитируйте. Природа способна утешить вас даже в самых низших точках вашего душевного состояния, творчество поможет отразить те моменты, которые не способны описать слова, а вера — не обязательно религиозная — даст вам причины жить дальше.

Ушедшие меньше всего хотели бы, чтобы вы отправились в мир иной следом за ними. К сожалению, смерть близкого человека оставит в вашем сердце дыру, которая уже никогда не зарастёт, но время способно сделать её меньше, чтобы через её уже не так «сквозило». Вспоминать умерших вы научитесь не со слезами, а с благодарностью за то, что этот человек, а также эмоции, подаренные им, были и остаются частичкой вас самих.

Смерть может забрать человека, но на оставленное им при жизни она никогда не позарится. Эта любовь всецело принадлежит вам, и с вами она останется навсегда.

«Вам не нужно «пережить» это горе. Выбирайте прожить его. Шаг за шагом. Слеза за слезой. День за днём. И когда-нибудь вы почувствуете: жизнь сильнее смерти. А настоящая любовь – вечна», – заключила Ленора Сеит-Османова.