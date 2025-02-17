Назван срок, в который появляется ПТСР после теракта или смерти близкого

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), возникающее у людей, повидавших некоторое травмирующее событие, вроде теракта, катастрофы или вооружённого конфликта, проявится не сразу, а в течение полугода. Об этом сообщил в беседе с «Газетой.ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук Сергей Цикунов.

ПТСР приходит, если человек столкнулся в жизни с такой психической травмой, которая находится за рамками того, что он когда-либо видел в повседневной жизни. Последствия от этого могут сохраняться довольно долго. Чаще всего такие люди погружаются в депрессию, становятся агрессивными и мучаются от постоянного прокручивания в голове тех самых воспоминаний.

«ПТСР проявляется не сразу, оно может возникнуть через полгода после травмирующего события. У некоторых животных (учёные ставили эксперименты на крысах по развитию ПТСР) возникает патологическая агрессивность, у других – выраженная депрессия. Всё как у людей», — подчеркнул учёный.

Исследования на крысах показали, что животные, пережившие стрессовые ситуации, испытывают трудности с ориентацией в знакомой обстановке. Это состояние напоминает поведение людей, страдающих от ПТСР. По словам Цикунова, проявления данного расстройства могут не быть очевидными сразу. В головном мозге наблюдаются нарушения нейронных связей и дисбаланс между дофамином и серотонином. Ученый отметил, что это приводит к оксидативному стрессу и воспалительным процессам. Эксперт также добавил, что после острого стресса в мозге происходит гибель нервных клеток в различных областях.