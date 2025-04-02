Через две недели магазины начнут переписывать ценники. Какие товары подешевеют и на сколько Курс рубля уверенно укрепляется, что уже сказывается на стоимости ряда товаров. Аналитики считают, что этот тренд начнёт усиливаться через две недели. На какие товары больше всего снизятся цены, а какие не будут дешеветь? 1 апреля, 21:20 Экономисты рассказали, какие товары подешевеют на фоне укрепления курса рубля. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Цены на какие товары больше всего зависят от курса доллара

Больше всего к динамике курса доллара чувствительны импортные товары с высокой оборачиваемостью. К ним относятся электроника, фрукты и овощи, косметика, бытовая техника, лекарственные препараты, одежда.

— Однако ещё один важный фактор — сроки хранения и динамика спроса, связанная не в последнюю очередь с модой и новизной коллекций. Так что динамика цен по этим группам товаров неравномерна. Ждать резкого удешевления не стоит. Тем более не надо ждать устойчивого снижения цен по большинству групп. Всё будет зависеть от динамики курса и возможных изменений в регулировании импорта (санкционные ограничения на поставки и расчёты). Будут послабления — будет и возможность для устойчивой дезинфляции, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Электроника и гаджеты

Падение доллара отразилось прежде всего на недешёвых импортных товарах (гаджеты, бытовая техника, электроника, мебель и стройматериалы), поскольку их непосредственная стоимость в долларах — ощутимая доля в общей цене. На этот момент обратил внимание ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

При этом для недорогих товаров половина цены, если не больше, приходится на транспортные издержки и надбавку за работу оптовиков, посредников и ретейлеров. То есть здесь цена складывается из нескольких факторов, где, собственно, себестоимость — только один компонент.

— При укреплении рубля бизнес редко снижает цены добровольно. Особенно если товары и так пользуются спросом. Например, электроника и гаджеты могут стать дешевле на 5–15%, но это скорее исключение, чем правило. Такое снижение возможно, если поставщики заранее закупили валюту по выгодному курсу или пытаются распродать старые запасы, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Автомобили

Автомобили, особенно китайских брендов, также могут подешеветь на 5–10% при переизбытке складов. Однако это точечные случаи, связанные с конкуренцией или необходимостью ускорить оборот неликвидов. Например, устаревших моделей техники или сезонных товаров, которые продавцы готовы уценить на 10–30%, чтобы освободить место для новых поставок. Такое мнение высказал Владислав Антонов.

Одежда и обувь

Игорь Расторгуев отметил, что сейчас многие потребители ожидают недорогой одежды и обуви, чтобы закупиться к лету. Однако, скорее всего, их ждёт разочарование. Дело в том, что основная масса закупок летних вещей приходится именно на зиму — на период подготовки к сезону. То есть эти партии закуплены по максимальным ценам конца прошлого – начала нынешнего года. И, скорее всего, летние одежда и обувь будут дороже ожидаемого.

— А вот импортёры осенней и зимней одежды сейчас будут активно закупать партии товара по выгодным ценам. Эту одежду и обувь можно будет купить в преддверии следующего сезона осень-зима по приятным ценам, которые импортёры фиксируют прямо сейчас, — добавил Игорь Расторгуев.

Продукты

Овощи и фрукты — группа относительно недорогих товаров, для которой расходы на транспорт — важный фактор в ценообразовании. Выгода от низкой себестоимости в долларах при закупке будет нивелирована ценовой политикой оптово-розничных компаний и их растущими издержками (бензин, услуги ЖКХ, зарплаты сотрудников). Так что тут ощутимого снижения цен не предвидится. Такой прогноз сделал Игорь Расторгуев.

— Укрепление рубля, безусловно, оказывает определённое воздействие на стоимость товаров в розничной торговле, однако переоценка его влияния будет ошибочной. В формировании ценовой политики участвует целый ряд аспектов: логистика, таможенные пошлины, налоги, стратегии торговых сетей и психологические аспекты спроса. Конечно, отдельные группы товаров, особенно те, что зависят от импорта, такие как электроника и бытовая техника, могут стать доступнее благодаря укреплению рубля. Но продовольствие, зависящее больше от внутренних процессов производства и сезонности, вряд ли покажет резкий спад стоимости, — отметил независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

Производители продуктов не захотят снижать цены, так как сделать это легко, а вот потом поднимать стоимость в переговорах с сетями будет проблематично. Такое мнение высказал директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов.

По его словам, снижение курса напрямую не скажется на ценниках продуктов питания, так как прямого импорта товаров, кроме фруктов, овощей и ягод, очень мало. Если и говорить о прямом импорте, то стоит помнить, что цены определяются долгосрочными контрактами на поставки и зависят от логистики. А она сейчас осложнена санкциями.

— Если мы и сможем увидеть изменения цен, то только при долгосрочном снижении курса рубля — и не ранее чем через несколько месяцев, — добавил Леонид Ардалионов.

Стройматериалы

Строительные материалы, особенно в нишах с минимальным импортозамещением, будут дешеветь. Однако застройщики, а косвенно через них и клиенты, увидят изменения не раньше лета.

— Дело в том, что поставщики закупают материалы заранее — согласно графику поставок. И мы, строители, закупаем строительные материалы у поставщиков заранее по фактической смете. Поэтому индексация цен на строительные материалы до 10% возможна, но не ранее конца второго квартала 2025 года, — рассказал руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Как долго продолжится снижение цен

Владислав Антонов не ожидает значительного и длительного снижения ценников. При укреплении рубля компании всегда действуют очень осторожно. Многие предпочитают сохранить повышенную маржу, чтобы компенсировать прошлые убытки или застраховаться от будущей волатильности курса. Ключевым фактором станет давление конкурентов — например, крупные сети электроники могут начать ценовую войну, что вынудит остальных игроков последовать их примеру. В остальных сегментах снижение цен маловероятно.

— Даже при укреплении рубля точечное снижение цен (на электронику, автомобили или неликвиды) будет краткосрочным и ограниченным. Основной тренд — постепенный рост цен на 10% как минимум к концу 2025 года из-за дефицита бюджета, инфляции издержек и адаптации бизнеса к санкциям, — пояснил Владислав Антонов.

Говоря о возможности дефляции, кратковременное падение цен вполне вероятно, но делать выводы о долговременной тенденции преждевременно. Хотя крепнущий рубль и замедляющаяся инфляция способствуют созданию условий для снижения цен, дефляция несёт в себе риски сокращения прибыли компаний, роста уровня безработицы и общего торможения экономического развития. Итак, ожидать повсеместного падения цен всё же не придётся. Более вероятным является частичное снижение стоимости некоторых категорий товаров, тогда как общая картина останется достаточно стабильной. Такой прогноз сделал Руслан Пичугин.

— Снижение цен происходит не мгновенно: ретейлеры сначала реализуют запасы, закупленные по более высокому курсу, и только затем начинают закупать товары по новым, более выгодным ценам. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, — отметил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева