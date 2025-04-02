Другие, но любимые: Мария Львова-Белова рассказала, как в России поддерживают детей с аутизмом и их родителей
Детский омбудсмен Львова-Белова: Причины возникновения РАС до конца не изучены
Фото © Пресс-служба уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой специально для Life.ru
Согласно официальной статистике, дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями составляют значительную часть среди детской инвалидности. Это часто связывают с улучшением возможностей для ранней и качественной диагностики. Родителям и другим членам семьи бывает трудно принять диагноз или даже подозрение на него — и им необходима поддержка для сохранения привычного образа жизни, а также деликатное сопровождение в этом процессе. Об этом 2 апреля — во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — Life.ru поговорил с уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.
Наша собеседница рассказала, что в России существуют различные меры поддержки для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей на федеральном и региональном уровнях. На начальном этапе, когда устанавливается диагноз, поддержка самих родителей имеет первостепенное значение. Для этого был создан «Протокол сообщения диагноза», который обучает медицинских работников тактично информировать о заболевании и формировать систему маршрутизации для обеспечения своевременной помощи.
Семью может сопровождать консультант службы ранней помощи, что позволяет начать работу с ребёнком как можно раньше. Такие службы создаются при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Успехи в этом направлении уже заметны. Также в рамках проекта «Ментальное здоровье» появляются реабилитационные менеджеры. Уже разработана типовая региональная программа по межведомственному сопровождению детей с диагнозом РАС. Формируются ресурсно-методические центры и сети организаций для комплексной реабилитации. Обучение прошли более 5000 родителей и 2800 специалистов.
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова
Министерство просвещения со своей стороны активно развивает инклюзию, создавая условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая аутизм. По словам собеседницы Life.ru, в нашей стране довольно активно открываются ресурсные классы, внедряются новые образовательные технологии, готовятся тьюторы. В подростковых центрах проходят «Родительские гостиные», где обсуждаются вопросы воспитания и организуются мероприятия для детей с РАС. А для более старшего возраста внедряются программы для улучшения доступа к специальному образованию и трудоустройству молодых людей с ментальными особенностями, а в регионах развивается целая система сопровождаемой занятости и проживания.
Важно понимать, что РАС — это особенность развития, связанная с работой мозга. Причины его возникновения до конца не изучены, но это сочетание генетических и экологических факторов. Дети с РАС могут иметь сенсорную чувствительность и особенности в коммуникации. Необходимы просветительские кампании о РАС в школах и на рабочих местах, а также инклюзивные проекты, такие как «аутизм-дружелюбные» кинотеатры.
Мария Львова-Белова
- Полезную информацию для родителей, воспитывающих детей с РАС, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном ТГ-канале направления «Ментальное здоровье «Сопровождение через всю жизнь» (https://t.me/mental_health_soprovozdenie).
- Обратиться за помощью и информацией на официальную почту направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка: mh-project@oprf.ru.
- В России с 2012 года работает коммуникатор «Аутизм: Общение» — первое в мире приложение на русском языке, способное помочь ребёнку с аутизмом научиться общаться с окружающими и развить навыки спонтанной речи. Бесплатное приложение «Аутизм: Общение» можно скачать на любые устройства: Apple iOS, Android (Google Play).