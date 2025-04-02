Другие, но любимые: Мария Львова-Белова рассказала, как в России поддерживают детей с аутизмом и их родителей

Согласно официальной статистике, дети с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями составляют значительную часть среди детской инвалидности. Это часто связывают с улучшением возможностей для ранней и качественной диагностики. Родителям и другим членам семьи бывает трудно принять диагноз или даже подозрение на него — и им необходима поддержка для сохранения привычного образа жизни, а также деликатное сопровождение в этом процессе. Об этом 2 апреля — во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма — Life.ru поговорил с уполномоченной при Президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Наша собеседница рассказала, что в России существуют различные меры поддержки для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей на федеральном и региональном уровнях. На начальном этапе, когда устанавливается диагноз, поддержка самих родителей имеет первостепенное значение. Для этого был создан «Протокол сообщения диагноза», который обучает медицинских работников тактично информировать о заболевании и формировать систему маршрутизации для обеспечения своевременной помощи.

Семью может сопровождать консультант службы ранней помощи, что позволяет начать работу с ребёнком как можно раньше. Такие службы создаются при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Успехи в этом направлении уже заметны. Также в рамках проекта «Ментальное здоровье» появляются реабилитационные менеджеры. Уже разработана типовая региональная программа по межведомственному сопровождению детей с диагнозом РАС. Формируются ресурсно-методические центры и сети организаций для комплексной реабилитации. Обучение прошли более 5000 родителей и 2800 специалистов. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова

Министерство просвещения со своей стороны активно развивает инклюзию, создавая условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая аутизм. По словам собеседницы Life.ru, в нашей стране довольно активно открываются ресурсные классы, внедряются новые образовательные технологии, готовятся тьюторы. В подростковых центрах проходят «Родительские гостиные», где обсуждаются вопросы воспитания и организуются мероприятия для детей с РАС. А для более старшего возраста внедряются программы для улучшения доступа к специальному образованию и трудоустройству молодых людей с ментальными особенностями, а в регионах развивается целая система сопровождаемой занятости и проживания.

Важно понимать, что РАС — это особенность развития, связанная с работой мозга. Причины его возникновения до конца не изучены, но это сочетание генетических и экологических факторов. Дети с РАС могут иметь сенсорную чувствительность и особенности в коммуникации. Необходимы просветительские кампании о РАС в школах и на рабочих местах, а также инклюзивные проекты, такие как «аутизм-дружелюбные» кинотеатры. Мария Львова-Белова