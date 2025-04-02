Где деньги, Зин: Почему Германия забеспокоилась о своём золотом запасе в США Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Германия вдруг вспомнила о безопасности своего золота в США и почему Вашингтон тянет с аудитом. 1 апреля, 21:55 Хранение золота в США теперь стало вызывать много вопросов. Обложка © «Шедеврум»

Сайт «Политико» пишет, что Германия хранит около 117 миллиардов евро золотых резервов в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке и некоторые немецкие политики беспокоятся, что хранилище, которое на протяжение десятилетий считалось самым надёжным в мире, может оказаться не таким уж и безопасным.

— Беспокойство за сохранность немецких золотых запасов в США выражал в том числе депутат парламента от Христианско-демократического союза (ХДС) Марко Вандервиц. Ещё в 2012 году он запрашивал проверку резервов, чтобы США либо взяли на себя более активную роль хранителя, либо вернули драгметалл Германии, — пишет издание.

И вот, не добившись результата тогда, спустя 13 лет Вандервиц снова поднимает эту тему. Депутат Маркус Фербер также призывал проверить немецкое золото в США.

— Официальные представители Бундесбанка должны лично пересчитать слитки и задокументировать результаты, — заявил он.

Такие вопросы возникают достаточно регулярно, причём у разных стран, почему-то хранящих своё золото не у себя дома, а в США. И, что характерно, как возникают, так и затухают. Вы помните, чтобы хоть кто-то добился реальной проверки, добрался до локации, посмотрел, пощупал и посчитал? Вот и я не помню.

И вот совсем недавно, буквально пару недель, возникла же тема с аудитом золотых запасов в Форт-Ноксе, которую поддержал великий комбинатор Илон Маск. Все пошумели: «Правильное решение! Давно пора!», Трамп заявил: «Сейчас сделаем, на неделе поедем и проверим»… и? И тишина.

Могли бы написать: «По соображениям безопасности мы не можем сейчас осуществить проверку». Или: «Нам понадобится больше времени на проверку, чем планировалось». Или: «Бюрократические проволочки, понять и простить». Но нет просто ничего. Как отрезало.

Что наводит на вполне определённые размышления и порождает обоснованные подозрения. А был ли мальчик? (Зачёркнуто.) Где деньги, Билли? Причём формат Джека Воробья «У меня нет золота, у меня есть нечто лучшее – рисунок золота!» нас не устраивает. У нас Попандопул своих хватает, мы и сами можем любые бумажки генерировать. (Слушай, забери все! Я себе ещё нарисую.)

Где аудит золотых запасов США (а заодно и других стран, до сих пор хранящих свои ЗВР в Америке)? Сколько можно замалчивать тему?! Или сейчас опять начнут активно самоубиваться те, кто задаёт слишком много неудобных вопросов? Типа «Что там с аудитом расходов Пентагона? Нашли потерянные несколько триллионов?».

Вообще, у киллеров в США сейчас горячая пора. То инженеры «Боинга» начинают рассказывать про нарушения техники безопасности, ужасающие условия труда и отсутствие контроля качества — и стайка киллеров понеслась утрясать тему. Или разработчики OpenAI случайно рассказывают, что их АИ натаскивается на личных данных и приватных переписках людей — и туда тоже бежит толпа киллеров со словами «Да что ж вы болтливые такие?!». Теперь вот куча народу требует проверки золотых резервов США…

Скоро ещё может начаться расследование хищений средств налогоплательщиков при «помощи Украине». Куда девались сотни миллиардов долларов — перспективная тема для «концов в воду». Там столько потенциальных клиентов с классической формулировкой «Покойный слишком много знал». Такими темпами профсоюзу киллеров скоро придётся проводить забастовку из-за массовых переработок. И тогда к ним побегут уже другие киллеры…

Авторы Александр Роджерс