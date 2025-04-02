Депутат и врач Бадма Башанкаев: Аутизм — это просто другая операционная система

Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими психическими нарушениями составляют значительную часть среди детской инвалидности. Это может быть связано в том числе с улучшением возможностей для ранней и качественной диагностики. Родителям и другим членам семьи часто трудно принять поставленный диагноз или даже подозрение на него, и им необходима поддержка для сохранения привычного образа жизни, а также деликатное сопровождение в этом процессе. 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, главные мифы об этом диагнозе в беседе с Life.ru развеял первый зампредседателя Комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев.

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«Считается, что люди, дети с аутизмом злые, агрессивные, что они необучаемые, что они не умеют любить. Это всё ложь, это миф. Вы знаете, как они любят своих родителей, как они часто просто боготворят их», — заверил собеседник Life.ru.

По словам Башанкаева, люди с диагнозом РАС — удивительные и невероятно талантливые. Многие из них — нобелевские лауреаты, многие достигают великих высот в науке, математике, политике. Но самое главное, как отметил парламентарий, эти люди не умеют обманывать. «Они близки к святости», — утверждает наш собеседник.

Важно распространять информацию о том, что аутизм — это просто другая операционная система. Вот вы носите телефон с одной операционной системой, а у них — другая. Она не хуже и не лучше, она просто другая. Нужно поддерживать, развивать, рассказывать друг другу и любить друг друга. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по здравоохранению Бадма Башанкаев.