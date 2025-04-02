BadComedian посоветовал три российских сериала для тех, кому «зашёл» «Аутсорс»
Кадр из сериала «Аутсорс», режиссёр Душан Глигоров, сценарист Анна Козлова / Kinopoisk
Сериал «Аутсорс» режиссёра Душана Глигорова, снятый по мотивам рассказа Дениса Драгунского «Дочь военного пенсионера», стал настоящим большим кинособытием. По сюжету сотрудники спецтюрьмы продают смерть: отдают исполнение высшей меры наказания третьим лицам — «на аутсорс». И пока неравнодушные зрители ломают копья в обсуждениях, что же это было — хит или разочарование сезона, Life.ru решил спросить у кинокритика и блогера Евгения Баженова (BadComedian), что посмотреть тем, кому этот сериал «зашёл».
По словам собеседника Life.ru, сериал «Аутсорс» полюбился зрителям, потому что он очень стильный: сама картинка, интерьеры, локации. И даже исполнитель главной роли (Иван Янковский), которого BadComedian хвалить, мягко говоря, не привык, стал хорошим выбором для «Аутсорса». Здесь режиссёр Душан Глигоров вписал его в хороший образ, который ему действительно подходит, считает Баженов.
Думаю, что для отечественных сериалов важен ещё и очень интересный, необычный сюжет. У нас в последнее время был тренд на бандитские истории, как в «Слове пацана», а здесь совсем про другое. Это — внезапно — свежая тема. Из похожих сериалов мне очень нравится, и я бы посоветовал «Хрустальный». Хоть он и не так стильно снят, довольно посредственно, к сожалению, но там очень хороший сценарий и отличные актёры. Ещё могу посоветовать сериал «Трасса». Это тоже из новой волны российских сериалов, и он действительно отличный.
Кинокритик Евгений Баженов (BadComedian)
В эту же стилистику, по словам собеседника Life.ru, попадёт первый сезон сериала «Метод», который вышел в 2015 году и тоже стал событием. Если кто-то его не видел, то Баженов рекомендует ознакомиться, а тем, кто видел, пересмотреть.
«С фильмами, кстати, сложнее. У нас в последнее время сериалы получаются гораздо лучше», — добавил он.