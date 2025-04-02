На роду написано: сколько зарабатывает «родолог», чей учебник семьеведения возмутил РПЦ Депутат от КПРФ Госдумы Нина Останина и психолог Ксения Мосунова презентовали учебник по семьеведению. Общественность и РПЦ забили тревогу: Мосунова продаёт онлайн-курсы по эзотерике и ясновидению, зарабатывает на этом сотни миллионов рублей. Что об этом известно? 1 апреля, 21:15 Психолог Ксения Мосунова была соавтором учебника «Семьеведение». Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Сергей Булкин. © VK / Ксения Мосунова

В чём суть скандала

В Москве разгорелся скандал с представленными новыми школьными учебниками по внеурочному курсу «Семьеведение» для учеников 5–9-х классов. Их тексты в электронном виде пока не опубликованы, есть только фотографии содержимого учебника. Общественность насторожили имена авторов книжек — депутат Госдумы от КПРФ, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, а также психолог Ксения Мосунова. Последняя и стала главной причиной возмущения из-за своей спорной репутации в СМИ и соцсетях.

Первым на Мосунову обратил внимание священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области Павел Островский. Он выяснил, что Мосунова занимается «родологией» — «псевдонаукой эзотерического назначения», а выпущенные учебники — «инфоцыганские».

Действительно, в Интернете девушка активно занимается довольно спорными вопросами взаимосвязей семьи и рода, влияния предков на жизнь потомков и связи всего этого с некими энергетическими центрами человека. У новоявленного родолога и ансестолога (похоже, это собственное определение Мосуновой своей деятельности) даже есть свой собственный институт — «Современной психологии и родологии», зарегистрированный летом 2022 года.

Ксения Мосунова (в чёрном) и Нина Останина (в белом) представляют написанные ими учебники. Фото © VK / Ксения Мосунова

Реакция депутатов и сенаторов

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас после публикации Островского жёстко раскритиковал учебник Мосуновой – Останиной.

— Могу точно сказать, что никакой учебник по семьеведению имени Останиной/Мосуновой мои дети читать не будут, — заявил сенатор от Красноярского края у себя в телеграм-канале. Он выразил надежду на то, что глава Минпросвета Сергей Кравцов разберётся в ситуации вокруг этого учебника.

Однако депутат Нина Останина продолжает защищать Мосунову от нападок.

— Изучение рода, откуда есть человек произошёл, — что здесь такого странного? Она раздел делала как раз про генеалогию. Это её тема, — заявила депутат, чем явно тронула своего соавтора.

По словам парламентария, Мосунова возглавляет Институт психологии, является дипломированным специалистом и при этом сейчас даже выходит на защиту кандидатской.

Так выглядит сайт института Мосуновой. Фото © ispir.ru

Сложно сказать, почему Останина так прониклась к своему соавтору. Возможно, две женщины нашли общую для себя интересную тему и сумели сработаться. При этом Life.ru обратил внимание, что среди приглашаемых читать лекции и вести семинары для слушателей в институте Мосуновой была и некая Юлия Останина. Но, возможно, речь просто идёт об однофамилице депутата.

Кто такая Ксения Мосунова

Ксении Мосуновой сейчас 35 лет, она родилась в селе Конобеево Воскресенского района Московской области. Там же, как выяснил Life.ru, живёт и её мать — Галина Нелюбина, а также многочисленная родня. Мосунова — это уже третья фамилия девушки. Ранее она была Губиной, а в девичестве — Решетниковой.

По образованию автор учебника — экономист, училась по специальности «банковское дело», а после этого повышала квалификацию в Университете Банка России. Кстати, будучи на последнем курсе вуза, Ксения уже работала на должности главного специалиста по кредитованию в банке «Возрождение», а спустя пару лет о ней писали как о владелице какого-то салона красоты с месячным оборотом в один миллион рублей.

Ксения Мосунова с мамой. Фото © VK / Ксения Мосунова

Когда листаешь ресурсы Мосуновой, начинает казаться, будто девушка — самый настоящий гений. Буквально за несколько лет она прошла путь от полной безвестности до соавторства учебников с депутатами Госдумы и маститыми экспертами. Она известна в Госдуме, Совете Федерации, в Минпросвете, с ней работают различные государственные АНО, берут интервью топовые блогеры и звёзды шоу-бизнеса, приглашают в различные ток-шоу центральные телеканалы и пишут федеральные СМИ.

За 2024 год Мосунова успела представить несколько своих книг, при этом, по её собственным словам, тираж одной из них уже достиг 20 тысяч экземпляров. Участвовала в заседании Госдумы, где обсуждались поправки к законопроекту, касающиеся сохранения традиционных ценностей. Выступала в Совете Федерации на тему перспектив развития законодательного регулирования сферы онлайн-образования. Причём об этом выступлении тогда написали даже ведущие деловые издания России.

С деньгами у неё тоже всё хорошо. Сегодня Ксения Мосунова, ещё в конце прошлого десятилетия напополам делившая с мамой скромные «рио», «октавию» и «тигуан», пересела совсем в другие авто. Красный внедорожник Cadillac Escalade, купленный в апреле 2023 года, видимо, подходит для семейных покатушек — у девушки двое детей и муж. А вот для бизнес-поездок родолог двумя месяцами ранее приобрела новенький мощный Porsche Cayenne GTS. Кроме них с 2021 года в гараже стоит «чёрный бумер» — BMW X5 мощностью 340 лошадей.

Что собой представляет институт Мосуновой

Интересно, что в ЕГРЮЛ никаких упоминаний о парикмахерских Мосуновой нет. Возможно, они были оформлены на кого-то из многочисленных родственников девушки. Известно, что с 2016 года существует её ИП с деятельностью в сфере рекламы, интернет-технологий и образования. А кроме него — то самое ООО «Институт современной психологии и родологии».

Предприятие в коммерческом плане очень успешное. Уже за первое полугодие своей работы оно принесло около 20 миллионов рублей, а за 2023 год фирма на своих курсах заработала уже более 130 миллионов рублей. Бухгалтерская отчётность за прошлый год пока не опубликована, но, кажется, выручка будет ещё больше — в прошлом году количество официально оформленных сотрудников института выросло с 9 до 18 человек. Вероятно, на количество курсов прямо влияет массированная медийная поддержка деятельности Мосуновой.

Правда, состав преподавателей вызывает удивление — документ о составе сотрудников ООО у себя в канале опубликовал Павел Островский. В институте казалось бы психологические дисциплины преподают физруки, историки, инженеры по строительству автодорог и аэродромов, экономисты (как Мосунова) и экологи. При этом все необходимые лицензии на деятельность учреждения юрлицом получены.

Динамика развития нового предприятия впечатляющая. Фото © Спарк

Есть ещё одно предприятие родолога — автономная благотворительная организация «Наследие», зарегистрированная в 2023 году и с тех пор показывающая небольшой убыток. Судя по бухгалтерской отчётности, фонд существует только на бумаге — через счета юрлица всего прошло около 10 тысяч рублей.

Возможно, поддержку карьере Мосуновой мог дать отец — Александр Решетников. Официальной информации о нём в Сети найти не удалось, однако, по всё тем же слухам, в своё время он работал в Центробанке, а позже — в службе безопасности одного из российских аэропортов.

Можно ли допускать эзотериков, экстрасенсов и ясновидцев к написанию учебников для школьников? 0 Ни в коем случае, поэтому что это представители псевдонауки Можно, если это законные, полезные и правильные знания Учебники таких авторов могут быть только факультативными

Авторы Евгений Кузнецов