«Богатые тоже плачут»: Психолог развеяла миф о связи доходов с уровнем счастья

Многочисленные исследования показывают, что высокий доход может быть связан с большим уровнем счастья и меньшей вероятностью депрессии. Однако по мнению профессора Веры Никишиной, директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, этот вывод не является корректным.

Она отметила, что доход и субъективное благополучие несомненно взаимосвязаны.

«Но относится ли уровень субъективного благополучия напрямую к состоянию счастью? Феномен счастья, его определённо нельзя сводить только к благополучию. Если же рассматривать его в рамках сравнения «я имею больше возможностей», «я имею больше материальных ценностей и это обладание даёт мне преимущество», тогда скорее ответ будет положительным: деньги действительно связаны с уровнем счастья», — рассказала психолог «Газете.ru».

Тем не менее высокий уровень дохода не защищает от депрессии и стресса. Профессор отметила, что существует связь между доходом и риском, а также страхом потерять эти доходы и оказаться на более низком уровне в социальной иерархии. Это, по ее словам, связано не с счастьем, а скорее со стрессом и тревожностью. Поэтому утверждать, что высокий доход делает людей счастливыми, было бы неверно.