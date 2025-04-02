Опасные осложнения: Онколог объяснил, почему болевший раком Вэл Килмер умер от пневмонии

Сегодня мир потрясла новость о смерти известного голливудского актёра Вэла Килмера. Официальной причиной смерти стала тяжёлая пневмония. Однако, как известно, актёр долгое время боролся с раком гортани, который в 2021 году привёл к полной потере голоса. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Life.ru рассказал, почему именно пневмония оказалась фатальной для американской звезды.

Онколог отметил, что рак гортани — это не просто заболевание горла. Опухоли могут развиваться в разных отделах: в носоглотке, ротоглотке, а также в пищеводе и верхних дыхательных путях. Сложность лечения усугубляется тем, что опухоль затрагивает область шеи и верхней части грудной клетки, где находятся критически важные органы, крупные кровеносные сосуды и артерии. Кроме того, течение болезни определяется особенностями самой опухоли.

Если говорить об опухоли, то она может иметь разные характеристики: скорость деления клеток, склонность к быстрому распространению. Кроме того, в этой области сложно проводить широкое удаление опухоли травматичными методами, так как можно повредить прилежащие жизненно важные структуры. Евгений Черемушкин Врач-онколог

Медик отметил, что при лечении рака гортани часто применяют комбинацию лучевой терапии и операции. К сожалению, такое лечение может вызывать осложнения. По словам специалиста, наиболее часто проблемы возникают в области верхних дыхательных путей, где расположено лимфоидное кольцо. Это скопление лимфоидной ткани, которое в медицине называют «воротами иммунитета», поскольку оно играет важную роль в защите организма от инфекций.

При лечении рака, продолжил Черемушкин, лимфоидное кольцо перестаёт эффективно абсорбировать инфекцию и тренировать иммунную систему для борьбы с ней. Именно поэтому большинство онкобольных умирает именно от осложнений, например пневмонии, как в случае Вэл Килмера, уточнил врач.

«Также часто встречаются тромбоэмболии. Рост опухоли и метастатическое поражение увеличивают вероятность формирования тромбов. Тромбоэмболия лёгких может привести к быстрой смерти. Многие погибают именно так. Сердечная недостаточность также связана с повышенным риском образования тромбов и другими причинами», — подытожил Черемушкин.