Опасные осложнения: Онколог объяснил, почему болевший раком Вэл Килмер умер от пневмонии
Врач Черемушкин: У онкобольных, как Килмер, высокая смертность от пневмонии
Вэл Килмер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valkilmerofficial
Сегодня мир потрясла новость о смерти известного голливудского актёра Вэла Килмера. Официальной причиной смерти стала тяжёлая пневмония. Однако, как известно, актёр долгое время боролся с раком гортани, который в 2021 году привёл к полной потере голоса. Врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с Life.ru рассказал, почему именно пневмония оказалась фатальной для американской звезды.
Онколог отметил, что рак гортани — это не просто заболевание горла. Опухоли могут развиваться в разных отделах: в носоглотке, ротоглотке, а также в пищеводе и верхних дыхательных путях. Сложность лечения усугубляется тем, что опухоль затрагивает область шеи и верхней части грудной клетки, где находятся критически важные органы, крупные кровеносные сосуды и артерии. Кроме того, течение болезни определяется особенностями самой опухоли.
Если говорить об опухоли, то она может иметь разные характеристики: скорость деления клеток, склонность к быстрому распространению. Кроме того, в этой области сложно проводить широкое удаление опухоли травматичными методами, так как можно повредить прилежащие жизненно важные структуры.
Медик отметил, что при лечении рака гортани часто применяют комбинацию лучевой терапии и операции. К сожалению, такое лечение может вызывать осложнения. По словам специалиста, наиболее часто проблемы возникают в области верхних дыхательных путей, где расположено лимфоидное кольцо. Это скопление лимфоидной ткани, которое в медицине называют «воротами иммунитета», поскольку оно играет важную роль в защите организма от инфекций.
При лечении рака, продолжил Черемушкин, лимфоидное кольцо перестаёт эффективно абсорбировать инфекцию и тренировать иммунную систему для борьбы с ней. Именно поэтому большинство онкобольных умирает именно от осложнений, например пневмонии, как в случае Вэл Килмера, уточнил врач.
«Также часто встречаются тромбоэмболии. Рост опухоли и метастатическое поражение увеличивают вероятность формирования тромбов. Тромбоэмболия лёгких может привести к быстрой смерти. Многие погибают именно так. Сердечная недостаточность также связана с повышенным риском образования тромбов и другими причинами», — подытожил Черемушкин.
Напомним, о смерти американского актёра Вэла Килмера стало известно сегодня утром. Он скончался 1 апреля на 66-м году жизни. Причиной смерти голливудской звезды стали осложнения на фоне пневмонии. Зрителям он запомнился по ролям в кинолентах «Бэтмен навсегда», «Схватка», «Лучший стрелок», «Совершенно секретно!» и других.