Родственники Вэла Килмера рассказали, как тяжело и мучительно уходила звезда

Вэл Килмер, который стал знаменит благодаря своим знаковым ролям в таких фильмах, как «Лучший стрелок», «Бэтмен» и «Двери», на протяжении многих лет находился в тяжелом состоянии. По информации TMZ, основанной на свидетельствах его семьи, актёр скончался от пневмонии, но на его здоровье значительно сказалась длительная борьба с онкологией.

Килмер испытывал «недостаток энергии из-за лечения рака», что стало причиной его продолжительного пребывания в постели. Хотя на момент смерти он считался излечившимся от рака, его организм оказался слишком слаб, чтобы справиться с новыми осложнениями.

Семья актёра сообщила, что его состояние резко ухудшилось всего за неделю до кончины. Несмотря на то что поклонники верили, что с ним всё хорошо, основываясь на последних фотографиях и видео в социальных сетях, на самом деле эти материалы были сняты много лет назад.

В 2014 году у Вэла Килмера был диагностирован рак горла, после чего он перенёс операцию, которая лишила его возможности говорить. Позже он был объявлен победителем над болезнью.