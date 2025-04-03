Родственники Вэла Килмера рассказали, как тяжело и мучительно уходила звезда
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Вэл Килмер, который стал знаменит благодаря своим знаковым ролям в таких фильмах, как «Лучший стрелок», «Бэтмен» и «Двери», на протяжении многих лет находился в тяжелом состоянии. По информации TMZ, основанной на свидетельствах его семьи, актёр скончался от пневмонии, но на его здоровье значительно сказалась длительная борьба с онкологией.
Килмер испытывал «недостаток энергии из-за лечения рака», что стало причиной его продолжительного пребывания в постели. Хотя на момент смерти он считался излечившимся от рака, его организм оказался слишком слаб, чтобы справиться с новыми осложнениями.
Семья актёра сообщила, что его состояние резко ухудшилось всего за неделю до кончины. Несмотря на то что поклонники верили, что с ним всё хорошо, основываясь на последних фотографиях и видео в социальных сетях, на самом деле эти материалы были сняты много лет назад.
В 2014 году у Вэла Килмера был диагностирован рак горла, после чего он перенёс операцию, которая лишила его возможности говорить. Позже он был объявлен победителем над болезнью.
Килмер прославился своей ролью Человека-льда в классическом фильме 1986 года «Лучший стрелок» и Бэтмена в картине «Бэтмен навсегда» 1995 года. Несмотря на проблемы с голосом, он вернулся на экран в 2022 году в фильме «Топ Ган: Мэверик», повторив свою роль Человека-льда рядом с Томом Крузом. Это стало его последним появлением на большом экране. 1 апреля стало известно о его кончине.