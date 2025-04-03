Шеф Ивлев описал отношения с молодой женой фразой «никого не дрючу»

«Шеф всея Руси» Константин Ивлев славится своей строгой и бескомпромиссной натурой. Неудивительно, что его выбрали ведущим программы «Адский шеф» — сложно представить, что кто-то другой из российских поваров мог бы выполнить эту задачу. Однако в домашней обстановке, рядом с женой Валерией, с которой он отметил четвертую годовщину свадьбы 14 февраля, он предстает в совершенно другом свете.

«За пределами съемок я как плюшевый медведь. При этом я ни разу не подкаблучник, хотя люблю и уважаю свою жену и постоянно иду на компромиссы ради нее. Я вообще за пределами съемочной площадки человек спокойный. Эмоции у меня зашкаливают на работе, а дома я хожу в труселях, рваной рубашке и мягких тапочках, готовлю, нянчусь с ребенком и радуюсь жизни. Тут меня никто не терзает и мне никого не надо дрючить, поэтому я веселый и беззаботный», — делится Ивлев в интервью Леди Mail.

51-летний шеф признаётся, что хотя он и много работает, то старается не забываю о себе и 32-летней супруге. Недавно они с женой вернулись из романтической поездки вдвоем, без детей. По словам Ивлева, такие моменты важны, чтобы понять, зачем ты так усердно трудишься.