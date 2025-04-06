Серийный убийца моделей Жора-маг объявил войну надзирателям в колонии ради статуса блатного

Маньяк Георгий Мартиросян, отбывающий 23-летний срок в колонии особого режима № 21 в посёлке Икса Архангельской области, решил заделаться блатным, чтобы сокамерники его зауважали. Одобрение других зэков он хочет сыскать, нарушая режим и по-хамски общаясь с надзирателями, сообщает SHOT.

54-летний Мартиросян на свободе был известен как Гоша-маг и Жора-волшебник. Для других обитателей колонии он хочет прослыть бунтарём и получить респект от зэков, поэтому своё поведение ему пришлось резко изменить. Теперь он нарушает режим и хамит работникам.

К примеру, заключённые обязаны подняться с нар, если в камеру заходит сотрудник ФСИН. Мартиросян, чтобы показаться крутым, остался валяться в койке, послав надзирателя. К своему несчастью, вместо уважения сокамерников он получил срок в ШИЗО и новую уголовку по 319-й статье «Оскорбление представителя власти». Теперь после освобождения в 2037 году магу-убийце придётся ещё полгода ходить на исправительные работы.

Мартиросян с 2014 года мотает 23-летний срок в колонии особого режима № 21 в посёлке Икса Архангельской области за убийство трёх фотомоделей. Он создал себе образ экстрасенса, чтобы с помощью «магических» обрядов высасывать деньги из клиенток, коими были молодые эскортницы, желавшие почистить карму. Иногда он просил заняться с ним сексом в качестве этапа его ритуала, несмотря на то что у него есть жена и дочь. Мужчинам в предоставлении услуг он всегда отказывал.