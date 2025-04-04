На следующей неделе ожидается скачок курса доллара. Как это отразится на стоимости рубля Курс доллара стал падать после того, как Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из 185 стран мира. Ситуация на финансовых рынках остаётся неопределённой. Она может проясниться на следующей неделе. Что будет с курсом рубля? 3 апреля, 21:20 Колебания курса доллара могут усилиться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Финансовая и фондовая активность начала снижаться уже на фоне ожиданий введения торговых пошлин США в отношении всего остального мира. После того как этот факт свершился, все основные валюты ждёт ощутимая коррекция.

— Главным образом — доллара как основного «виновника» нововведений. В ближайшую неделю возможно снижение по сравнению с основными валютами, в том числе относительно рубля. Этот внешний фактор наряду с ростом нефтяных цен оказывает рублю поддержку. В это же время внутренние факторы будут тянуть рубль вниз. Сказывается резкое падение деловой активности в производственном секторе сразу до 48,2. Показатель ниже 50 говорит о рецессии. Эту и следующую неделю в паре рубль/доллар, скорее всего, будем наблюдать торговый коридор 81–87 рублей, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман.

Пошлины Дональда Трампа повысили риски мировой торговли и уже привели к сильному падению глобального доллара против корзины резервных валют. Индекс доллара DXY упал к 102,7 п. Это минимумы с октября 2024 года. На таком фоне азиатские и европейские валюты окрепли, кроме китайского юаня.

— В то же время влияние мировой валютной волатильности на курс рубля ограничено. Во-первых, из-за барьеров на движение капитала — арбитраж затруднён, нерезиденты отлучены от торгов. А во-вторых, объём двусторонней торговли России и США упал до минимумов 1992 года — и поэтому тарифы не окажут прямого влияния на курс рубля. Тем более что против России сейчас пошлины не вводились, а санкции и так уже давно, — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Со временем, по его оценкам, чувствительность курса рубля к тарифам может проявиться лишь через сырьевой фактор. Если из-за тарифов будет подавлен мировой спрос на энергоносители, то это негативно скажется на валюте страны – экспортёра сырья. Но не сейчас и нелинейно.

Михаил Зельцер отметил, что рубль пока стабилен. Краткосрочно отклонения курсов на российском рынке могут быть лишь через призму динамики глобальных курсов. В дальнейшем же в рамках апреля аналитик ожидает локальную волну ослабления рубля. Доллар способен опять приблизиться к 85, а евро — к 94. Что касается юаня — есть сопротивление на 11,65, после чего ход может ускориться под 12.

— Прямое влияние на курсы валют в России будет ограниченным. Не стоит забывать про санкции против Мосбиржи. В итоге рубль сейчас не зависит от биржевых котировок. Влияют на него решения Центробанка, а также внебиржевые сделки экспортёров и импортёров, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

При этом он ожидает в ближайшее время роста волатильности курса валют. Таким образом, колебания станут заметнее. Не исключены и скачки курса доллара.

Кроме того, режим ЧС, объявленный Трампом, усиливает риски эскалации торговых войн. Если ЕС и другие страны ответят зеркальными мерами, это может замедлить мировую экономику. В результате спрос на сырьё снизится, что усилит давление на экспорт России.

— Впрочем, рубль весьма устойчив к внешним шокам. Курс доллара держится около 86 рублей. Банки, вероятно, продолжат расширять маржу в операциях с долларами и евро, чтобы компенсировать риски. Для клиентов это означает ухудшение условий конвертации. Реальный курс в обменниках будет ещё меньше соответствовать рыночным реалиям. В целом же доллар в апреле будет колебаться в коридоре 82–90 рублей, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева