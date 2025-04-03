Сын экс-депутата Глазьева обвинил родителей в попытке сдать его в психушку

Сын экс-депутата и министра внешних экономических связей Сергея Глазьева обвинил родителей в попытке отправить его в психиатрическую больницу во время новогодних праздников. Вместо отдыха с семьёй в России Юрий провёл десять дней в медучреждении, сообщает Telegram-канал Mash.

Юрий рассказал, что вместе с детьми и женой Фирузой приехал в Россию к родственникам из Шри-Ланки. Родители не принимали супругу сына — бывшую домработницу из Таджикистана, — но казалось, что старые обиды остались позади.

Юрий, испугавшись новой болезни, бушующей на острове, решил пройти обследования и начал переживать из-за результатов. Мыслями он поделился с матерью, но семья просто вызвала бригаду из частной психиатрической клиники, которая насильно вывела его из квартиры.

В больнице Юрия удерживали десять дней и лечили от шизофрении, не пуская супругу. Никаких оснований для принудительного лечения при этом не было. По словам сына экс-депутата, всю ситуацию организовал отец. Сергей Глазьев же заявил, что ему ничегоне известно о происходящем.

В итоге Юрию пришлось вновь сбежать с семьёй и улететь на Шри-Ланку.