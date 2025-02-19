Внучка экс-мэра Самары перестала говорить на фоне стресса, её положили в психбольницу
Mash: Внучка экс-мэра Самары впала в состояние мутизма или сопора из-за стресса
Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова перестала разговаривать. Возможно, из-за стресса у Екатерины Бельской развилось состояние мутизма или сопора. На судебном заседании и во время допроса она не произнесла ни слова и странно закатывала глаза. В ближайшее время Бельскую направят на экспертизу в психиатрическую больницу, сообщает Mash.
При мутизме человек не реагирует на вопросы и не вступает в контакт с окружающими. В состоянии сопора утрачивается способность к осознанной деятельности, но сохраняются рефлекторные функции. Тем не менее врачи предполагают, что обвиняемая может симулировать эти состояния. В психиатрической больнице Бельская проведёт месяц.
Девушке предстоит пройти «психиатрическое интервью», где её попытаются разговорить. Если возникнет необходимость, ей проведут тесты с клиническим психологом, процедуру EyeTracking для отслеживания движений глаз и МРТ головного мозга.
Напомним, что Бельской предъявили обвинение в двойном убийстве своего дедушки, экс-мэра Самары Виктора Тархова, и его жены Натальи. В её квартире нашли паспорта Тарховых, а камеры сняли, как перед убийством девушка закупилась пластиковыми ёмкостями и химикатами. Предварительно, расправу она совершила перед Новым годом, расчленила тела, растворила их в кислоте и выкинула контейнеры с ними в мусорные баки. Несмотря на то что Бельская тщательно обработала дом химикатами, следователи обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов в квартире убитых.