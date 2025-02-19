Внучка экс-мэра Самары перестала говорить на фоне стресса, её положили в психбольницу

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова перестала разговаривать. Возможно, из-за стресса у Екатерины Бельской развилось состояние мутизма или сопора. На судебном заседании и во время допроса она не произнесла ни слова и странно закатывала глаза. В ближайшее время Бельскую направят на экспертизу в психиатрическую больницу, сообщает Mash.

При мутизме человек не реагирует на вопросы и не вступает в контакт с окружающими. В состоянии сопора утрачивается способность к осознанной деятельности, но сохраняются рефлекторные функции. Тем не менее врачи предполагают, что обвиняемая может симулировать эти состояния. В психиатрической больнице Бельская проведёт месяц.