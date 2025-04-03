VK Tech выделяет 200 млн рублей на повышение стабильности ИТ-инфраструктуры для бизнеса

Участники программы поддержки «Облачный апгрейд» получат грант в размере до 1 800 000 рублей, который можно потратить на ключевые сервисы платформы VK Cloud. Для архитектурных консультаций, проектного сопровождения и помощи на всех этапах, включая миграцию, предоставляется профессиональная поддержка — услуги команды экспертов Professional Services на дополнительную сумму до 450 000 бонусных рублей.

Меры поддержки помогут создать «второе плечо» инфраструктуры в VK Cloud с минимальными начальными вложениями. Реализация multi-cloud-подхода позволит компаниям обеспечить непрерывную доступность клиентских сервисов и повысить уровень надежности инфраструктуры. Программа особенно поможет тем, кому критически важно обеспечивать бесперебойность работы, соблюдать требования 152-ФЗ и сохранить независимость от зарубежных вендоров. А также компаниям, которым необходима инфраструктура, аттестованная по требованиям безопасности для ГИС К1 и информационных систем персональных данных.