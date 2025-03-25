VK запустит аналог китайского мессенджера WeChat

Технологический холдинг VK готовится к запуску бета-версии своей новой цифровой платформы Max, сообщили источники «Ведомостям». На первом этапе пользователи смогут воспользоваться мессенджером, мини-приложениями, конструктором чат-ботов и платежной системой. В будущем в Max планируется интеграция государственных и других сервисов, предназначенных для решения повседневных задач.

Один из собеседников отметил, что если продукт сможет успешно интегрировать государственные услуги, то Max имеет все шансы стать аналогом китайского WeChat.

Представитель VK подтвердил информацию о том, что в ближайшее время бета-версия Max появится в магазинах приложений. В ней будут доступны функции общения в мессенджере, голосовых сообщений и отправки файлов объемом до 4 ГБ. Для обеспечения качества звонков команда платформы уже установила дополнительные медиасерверы по всей стране и внедрила технологии машинного обучения для улучшения передачи речи, пояснил источник.

На первом этапе пользователи смогут воспользоваться несколькими инструментами для создания корпоративных чат-ботов. Компании получат возможность разрабатывать свои мини-приложения на базе Max Bot API, включая финансовые сервисы, каталоги товаров для магазинов, меню ресторанов и поддержку клиентов в Max, добавил представитель VK.