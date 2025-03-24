VK Видео возглавило рейтинг контент-приложений на телевизорах Hisense и Toshiba

VK Видео продолжает удерживать лидирующие позиции среди контент-приложений на телевизорах Hisense и Toshiba с операционной системой VIDAA. Согласно данным за январь-февраль 2025 года, сервис демонстрирует впечатляющие показатели: количество запусков превысило 26 миллионов, а средняя продолжительность просмотра достигла 108 минут. Эти результаты позволили платформе впервые возглавить рейтинг по вовлечённости пользователей.

Аналитики отмечают, что успех VK Видео отражает общероссийский тренд роста потребления видеоконтента через Smart TV. Платформа не только сохранила первенство по количеству посещений, но и вышла на первое место по суммарному времени просмотра. В топ-5 самых популярных приложений также вошли ведущие российские онлайн-кинотеатры.

Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам, подчеркнул стратегическое значение телевизионного сегмента для развития видеоплатформ. По его словам, VIDAA укрепляет свои позиции как перспективная экосистема благодаря тесной интеграции с контент-провайдерами. В качестве ключевых факторов успеха на 2025 год эксперт назвал внедрение новых форматов и развитие партнёрских программ с производителями устройств.