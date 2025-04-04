Жители украинской столицы стали свидетелями необычного явления — в ночном небе над Киевом появился яркий светящийся объект. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, при увеличении камеры объект начинал переливаться разными оттенками.

В небе над Киевом заметили загадочный светящийся объект. Видео © КС: новини Київ

Это уже не первый случай наблюдения подобных аномалий над Украиной. В марте текущего года аналогичное явление фиксировали в Харькове, где местные жители наблюдали «огненную полосу» со странным свечением.