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Регион
4 апреля, 03:26

В небе над Киевом заметили загадочный светящийся объект

Жители украинской столицы стали свидетелями необычного явления — в ночном небе над Киевом появился яркий светящийся объект. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, при увеличении камеры объект начинал переливаться разными оттенками.

В небе над Киевом заметили загадочный светящийся объект. Видео © КС: новини Київ

Это уже не первый случай наблюдения подобных аномалий над Украиной. В марте текущего года аналогичное явление фиксировали в Харькове, где местные жители наблюдали «огненную полосу» со странным свечением.

Экипаж самолёта Баку — Москва заметил НЛО в небе над Россией
Экипаж самолёта Баку — Москва заметил НЛО в небе над Россией

Ранее экипаж авиарейса Azerbaijan Airlines обнаружил в небе НЛО. Воздушное судно находилось на 360-м эшелоне, а объект был ещё выше.

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КС: новини Київ

Артём Гапоненко
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