Найден самый старый человек на Земле – ему 140 лет и он застал первого короля Афганистана
140-летний житель Афганистана Акель Назир может стать старейшим человеком в мире
Самым старым человек на планете может стать 140-летний Акель Назир, который проживает в восточной афганской провинции Хост. Сейчас семья обращается к правительству с просьбой подтвердить его возраст с помощью документов, так как архивная система в Афганистане достаточно развита для этого, сообщает новостной портал Tolo News.
«У Акеля Назира, который может быть признан самым долго живущим на Земле человеком, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби», — говорится в статье.
Назир рассказал журналистам, что ему было примерно 30 лет, когда Афганистан обрёл независимость от Великобритании. Он хорошо помнит о времени правления первого короля Афганистана Амануллы-Хана и о праздновании Дня независимости от британского владычества.
Напомним, что до этого самой старейшей жительницей планеты была японка Томико Итоока. Она скончалась в январе 2025 года в возрасте 116 лет. Женщина была удостоена титула в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также являвшейся жительницей Японии.
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