Найден самый старый человек на Земле – ему 140 лет и он застал первого короля Афганистана

Самым старым человек на планете может стать 140-летний Акель Назир, который проживает в восточной афганской провинции Хост. Сейчас семья обращается к правительству с просьбой подтвердить его возраст с помощью документов, так как архивная система в Афганистане достаточно развита для этого, сообщает новостной портал Tolo News.

«‎У Акеля Назира, который может быть признан самым долго живущим на Земле человеком, есть семья численностью в 100 человек. Он часто перемещается между двумя уездами Хоста: Сабари и Якуби»‎, — говорится в статье.

Назир рассказал журналистам, что ему было примерно 30 лет, когда Афганистан обрёл независимость от Великобритании. Он хорошо помнит о времени правления первого короля Афганистана Амануллы-Хана и о праздновании Дня независимости от британского владычества.