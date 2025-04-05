Блеск смерти: Как самые большие алмазы в мире приносили беды Российские огранщики завершили работу над самым крупным алмазом в истории России весом более 100 карат. В мировой истории были алмазы и бриллианты намного крупнее, но они запомнились не красотой, а злоключениями, которые с ними связывали. 4 апреля, 21:15 Алмазы всегда сопровождали тайны и слухи о проклятиях. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / The Great Soviet Encyclopedia, USSR Post, Cyril James, © Telegram / ALROSA

Самый крупный бриллиант России «Новое Солнце»

Компания «Алроса» завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории России весом более 100 карат. Он был добыт на арктическом россыпном месторождении Эбелях. Его возраст — около миллиарда лет, а жёлтая расцветка Vivid Yellow является уникальной. Видимо, из-за своей окраски он получил название «Новое Солнце».

Бриллиант «Новое Солнце» уникален для российских месторождений. Фото © Telegram / ALROSA

Работу над огранкой вели лучшие специалисты, она заняла около двух лет. Теперь это необыкновенной красоты бриллиант, получивший название «Новое Солнце».

Что касается стоимости бриллианта, то, по словам экспертов, вывести её будет трудно.

— Точная цена на такой камень определяется аукционом, продать его — это всё равно что продать музейный экспонат, так как он уникальный по размеру и цвету, — заявил в беседе с Life.ru эксперт по драгоценным камням и владелец ювелирного дома Александр Стемповски.

По словам эксперта, примерная стартовая цена такого камня может быть от 100 миллионов долларов и дойти до полумиллиарда, но это станет ясно по ходу аукциона, так как бриллиант не является серийным и такие камни появляются в мире раз в 10 или 15 лет.

— Но на 99 процентов этот уникальный камень не будут выставлять на торги. Скорее всего, его отправят в Алмазный фонд, — заключил специалист.

Блеск алмазов всегда завораживал человека, они были символом богатства и власти. Многие крупные и древние камни получили собственные имена, а в мировой истории зловещую репутацию: мол, их владельцев обязательно настигнет проклятие.

Алмаз «Шах»

Алмаз «Шах» теперь хранится в Алмазном фонде. Фото © Wikipedia / USSR Post

Одно из сокровищ индийских и персидских шахов, которое из-за его формы ещё называют «Перст Аллаха». Алмаз имеет светло-жёлтый цвет, его вес — 88 карат. Камень был найден, предположительно, в Индии, им владел султан Бурхан Второй. Но вскоре кристалл отвоевал правитель Империи Великих Моголов Акбар Великий, а спустя несколько лет алмаз перешёл к его внуку — легендарному падишаху Шах-Джахану, построившему Тадж-Махал.

Вероятно, именно он смог немного огранить алмаз, так как владел ювелирным искусством, и нанёс на одну из его сторон своё имя. Как конкретно это получилось сделать с самым твёрдым минералом — до сих пор загадка. Всего на алмазе три имени правителей с датами: Низам-шах, 1591; Шах-Джахан, 1641; Фетх-Али-шах, 1826.

Предположительно, «Шах» подвешивали на специальной нити Павлиньего трона Великих Моголов перед носом правителя.

Позже алмазом владели персидские правители, покорившие Великих Моголов. Он принадлежал Надир-шаху, забравшему и другой, не менее легендарный камень «Кохинур». В 1747 году падишах был убит своими же солдатами, а его сына похитили.

В Россию алмаз «Шах» попал в 1829 году во время правления Николая Первого. Наиболее распространена версия, что он служил компенсацией за убийство выдающегося дипломата и писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Но, вероятнее всего, он был частью контрибуции, которую договор накладывал на персов.

Известно, что Александр Сергеевич незадолго до гибели требовал оценить сокровища шахов, среди которых был и тот самый алмаз, когда казначеи стали заявлять, что у персов нет средств на контрибуцию для России.

В императорской сокровищнице алмаз получил название «Хозрев-Мирза» по имени привёзшего его принца. Драгоценность долго хранилась в Зимнем дворце. После Гражданской войны камень доставили в Москву и поместили в Алмазный фонд, где он хранится по сей день.

Алмаз «Орлов»

Алмаз «Орлов» имеет уникальную форму. Фото © Wikipedia / Elkan Wijnberg

Самый крупный и самый известный бриллиант, хранящийся в России. Его вес — почти 200 карат.

Принадлежал правителям Империи Великих Моголов. В XVII веке его впервые увидел европеец — французский путешественник и исследователь Жан-Батист Тавернье. Он описал его как «алмаз в виде розы, очень чистой воды», назвав сокровище «Великий Могол».

Алмаз вывезли персы после захвата Дели. Позже он был, предположительно, украден во время дворцового переворота.

По легенде, драгоценность попала в Европу после того, как его похитил из индуистского храма французский солдат и потом перепродал английскому капитану, а тот — еврейскому купцу. Впоследствии его приобрёл придворный ювелир Екатерины Второй Иван Лазарев.

По романтической версии, алмаз в 1773 году преподнёс императрице граф Орлов, отсюда и его название. Но более вероятно, что Екатерина купила его сама, обставив сделку как дар, так как у Орлова не было средств на такой камень. Она повелела инкрустировать камень в навершие скипетра. Сейчас сокровище находится в Алмазном фонде.

Проклятие «Кохинура» («Гора света»)

Алмаз «Кохинур», по легенде, может принадлежать только женщине. Фото © Wikipedia / Chris 73

Один из самых известных алмазов в мире. По легенде, был найден на юге Индии около 5000 лет назад и был у Карны — одного из героев поэмы «Махабхарата».

Согласно ещё одному преданию, камень принадлежал индуистскому богу солнца Сурье и был способен уничтожать тех, кто был недостоин обладать им. В индуистском тексте 1306 года, в котором алмаз достоверно упомянут, сообщается, что он несёт в себе проклятие и им может безнаказанно владеть только женщина или Бог.

В течение нескольких веков алмаз украшал тюрбаны раджей Малвы — государства на севере Индии. В 1526 году на Индию напал потомок Тамерлана Хумаюн — будущий основатель Империи Великих Моголов. Жена побеждённого раджи, прося завоевателя о пощаде, отдала ему все сокровища, среди которых был и «Кохинур», и тот исполнил её просьбу.

Правнук Хумаюна, повелитель Великих Моголов Шах-Джахан, приказал поместить «Кохинур» на вершину Павлиньего трона. Видевшие трон, полностью выполненный из золота и самоцветов, европейцы говорили, что «при виде такого сказочного богатства было от чего сойти с ума». Впоследствии сын падишаха сверг отца и присвоил сокровище, считая, что алмаз даст ему власть над всем миром. Внуки Шах-Джахана продолжили распри, умерли молодыми по разным причинам, и в итоге империя пала.

В 1739 году в Индию вторглись войска персидского правителя Надир-шаха. Они захватили все сокровища Моголов, в том числе Павлиний трон, но «Кохинур», за которым охотились, так и не нашли. Одна из наложниц побеждённого шаха Мухаммада рассказала, что алмаз спрятан в его тюрбане. Надир-шах по обычаю предложил Мухаммаду обменяться головными уборами, так алмаз и попал к нему. От удивления он назвал его «Кохинур», что в переводе с персидского значит «Гора света».

Когда Надир-шах вернулся домой, у него началась мания преследования, он лишился рассудка и был убит.

После смерти Надир-шаха алмаз оказался у основателя афганского государства Ахмада. В конце XVIII века его внук, свергнутый с престола родным братом, бежал с алмазом в индийский Лахор.

В 1849 году сокровищница Лахора перешла во владение Великобритании. Через два года он был впервые выставлен в Лондоне. Королева Виктория повелела огранить его и носила как брошь. После переогранки его вес немного уменьшился — до 108 с небольшим карат.

В 1937 году его перенесли в корону, изготовленную для коронации супруги Георга Шестого Елизаветы — матери будущей Елизаветы Второй. Согласно завещанию Виктории, его вставили именно в женскую корону из-за слухов о проклятии, которое камень несёт владельцам-мужчинам. И действительно — обладавшие им восточные повелители были покорены, убиты, сходили с ума.

В 50-х годах Индия пыталась предъявить претензии на алмаз, но Британия отклонила их. Сейчас «Кохинур» в составе той же короны хранится в лондонском Тауэре. Примечательно, что нынешняя британская королева-консорт Камилла настояла, чтобы при её коронации использовалась корона королевы без знаменитого камня.

Алмаз Хоупа (Hope Diamond) — самый кровавый

По слухам, владельцев синего алмаза Хоупа настигало проклятие. Фото © Wikipedia / David Bjorgen

Бриллиант массой в 45,52 карата сапфирово-синего цвета, ставший, возможно, прототипом «Сердца океана» в фильме «Титаник».

Этот камень из Индии впервые появился в Европе в XVII веке. Его привёз французский контрабандист Тафернье. По преданию, он вырвал алмаз из статуи индуистского идола, за что был проклят — его загрызли собаки.

Но он успел продать камень королевскому ювелиру, а тот изготовил из него несколько бриллиантов размером меньше. Один из них украшал перстень российской императрицы Марии Фёдоровны и сейчас находится в Алмазном фонде.

Другой имел вес 69 карат и назывался «Голубой алмаз короны» или «Голубой француз». Людовик XIV, как полагают, носил его, вправив в кулон. Он прожил долгую жизнь, но большинство из его родных умерли от кори, а Франция стремилась к упадку. Фаворитка монарха, мадам де Монтеспан, которой он подарил бриллиант, попала в немилость и так и умерла в забвении и опале. Король даже запретил её детям вспоминать мать.

Мария-Антуанетта носила алмаз на шее и иногда одалживала его подруге, принцессе Ламбаль. Во время Французской революции король и королева были свергнуты и казнены, Ламбаль также убили, а камень похитили. Далее ходили слухи, что он достался английскому принцу Георгу IV, а потом его продали ради покрытия долгов одной из его возлюбленных.

В 1839 году он попал в руки британского аристократа Генри Филиппа Хоупа, поэтому и получил своё название. В конце XIX века алмаз через его правнучку оказался в семействе герцогов Ньюкасл-андер-Лайм. Последний британский владелец драгоценности лорд Пелхам-Клинтон-Хоуп разорился, после чего от него сбежала жена-американка, а сам он умер в жуткой нищете.

В 1910 году алмаз купил за 550 тыс. франков ювелир Пьер Картье, заговоривший о проклятии камня. У него алмаз купила дочь владельца газеты Washington Post Эвелин — она не смогла устоять перед его уникальностью. Но это обернулось для неё чередой несчастий — погиб маленький сын, дочь стала наркоманкой и покончила с собой. В довершение всего от женщины ушёл муж.

В счёт уплаты долгов после смерти Эвелин камень продали ювелиру Гарри Уинстону, который любил устраивать так называемые алмазные балы.

Так о необычном синем камне с захватывающей судьбой узнала вся Америка. В 1958 году Уинстон отдал его в дар Смитсоновскому институту в Вашингтоне, где он хранится по сей день. Но перед этим также произошло несколько странных и трагических событий — тот, кто доставлял драгоценность в музей, попал под машину. Он выжил, но вскоре погибла его супруга, к тому же у него сгорел дом.

В 2008 году было подтверждено, что именно алмаз Хоупа является тем самым «Голубым французом».

«Куллинан», или «Звезда Африки»

Королева Великобритании Елизавета II и её супруг Филипп, герцог Эдинбургский. Фото © Wikipedia / Сесил Битон

Самый большой алмаз в мире. Его общий вес составлял 3106,75 карата — почти полкило.

Он был найден в 1905 году в Южной Африке и получил своё название по фамилии владельца рудника Томаса Куллинана. В 1907 году власти колонии Трансвааль преподнесли «Куллинан» английскому королю Эдуарду VII на его день рождения.

Монарх поручил огранить его, в результате чего получилось два огромных, семь крупных и девяносто шесть мелких бриллиантов. Один из них, названный «Большая звезда Африки», весом в 530 карат, украсил скипетр Эдуарда VII и находится сейчас в Тауэре.

Другой, «Вторая звезда Африки», весом в 317 карат, поместили в корону Британской империи, которую возлагают на монархов при коронации, под рубин «Чёрный принц». Остальные, малые части использовались членами британской королевской семьи и их близкими как броши, кулоны или вставлялись в кольца.

В 1937 году на британский престол должен был взойти Эдуард VIII, но он не дождался коронации, так как отрёкся ради разведённой американки Уоллис Симпсон и из-за вероятных связей с нацистами. Короновали его брата, Георга VI с супругой — родителей Елизаветы II. При них колониальная Британия стала рушиться — в 1947 году Индия объявила о независимости, а сам Георг умер в 56 лет.

Елизавета II царствовала очень долго, но её век ознаменовался окончательным распадом прежней Британской империи, волнениями в Содружестве Наций и многочисленными скандалами вокруг членов монаршей семьи, которые до сих пор не утихают. Её сын, Карл III, мало того что оставил себе имя, которое традиционно считалось для английских королей несчастливым, так и после коронации стал испытывать проблемы со здоровьем. Возможно, африканский бриллиант также не несёт удачи монархам, как и индийский.

Авторы Екатерина Субботина