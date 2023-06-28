Драгоценности из недр Земли: Почему СССР бросил триллионы карат алмазов в тайге и засекретил проект По словам учёных, якутских алмазов должно хватить на 3 тысячи лет. Но в этой истории есть подводные камни. 27 июня, 23:42 Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В 70-х у Советского Союза появилась возможность догнать и перегнать мир по добыче алмазов на многие столетия вперёд. На энтузиазме запустили проект, который, однако, вскоре закрыли и положили в папку с грифом "Совершенно секретно". О деталях этой истории стало известно совсем недавно.

Но известно, что незадолго до начала ВОВ Сталин при картографировании местности заинтересовался кратером Попигай. Предположительно, там находились богатейшие залежи алмазов, и вождь народов даже планировал отправить туда экспедицию. Война внесла свои коррективы — до 1946 года было не до алмазов. После ВОВ организовали одну геологическую экспедицию, ушли не солоно хлебавши, и до 70-х годов проект поставили на паузу.

Когда нашли первый алмаз в России

Памятный знак на месте, где в 1829 году был найден первый в России алмаз. Надпись на камне: Здесь 5 июля 1829 года Павлом Поповым был найден первый российский алмаз. Фото © Wikipedia / Андрей Наумов

Официально первый российский алмаз нашли в 1829 году на Урале. До этого все алмазы и бриллианты поступали из-за рубежа. К 1917 году на территории Российской империи было найдено около 200 алмазов. После образования СССР сформировался алмазобриллиантовый комплекс, который контролировался сначала ОГПУ, затем — НКВД. В 1938 году при Комитете по делам геологии создали Алмазное бюро. Добыча алмазов считалась делом государственной важности, и информация об этом аспекте истории с конца 1920-х годов до марта 1953 года до сих пор засекречена.

Как добывают алмазы в Якутии







Якутия наряду с Уралом — крупнейший источник алмазов в России и мире. В 1957 году в палаточном посёлке Мирный рядом с кимберлитовой трубкой "Мир" был создан трест "Якуталмаз". Вскоре нашли ещё несколько кимберлитовых трубок и открыли прииск "Удачный". Добытые из таких трубок алмазы шли на экспорт, поступали в распоряжение ювелирной отрасли и использовались при создании различных инструментов.

Но с кратером Попигай на севере Сибири — другая история. Для начала несколько фактов. Месторождение образовалось 35 млн лет назад вследствие метеоритного дождя.

В ходе падения метеорита шириной 5–8 километров там образовался кратер диаметром 100 километров и глубиной 200 метров. Удар расплавил почти 2 тысячи кубических километров горных пород, превратив графит в алмазы.

В 70-х геологоразведка показала, что там раз в десять больше алмазов, чем во всём мире, и их должно хватить, по самым скромным расчётам, на три тысячи лет. Почему же государство так и не увидело их? А главное — почему эту историю держали в секрете вплоть до 2021 года? Ответ в следующем разделе.

Сколько стоят алмазы

Добыча и изготовление алмазов и бриллиантов на Мирнинском горно-обогатительном комбинате ОАО "Алроса". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Кимберлитовые трубки — основной источник алмазов. Кристаллическая решётка таких алмазов состоит из восьми атомов. Технология их обработки хорошо изучена и освоена.

Кристаллическая решетка "ударного алмаза" (такие в кратере Попигай) состоит из четырёх атомов. Это принципиальный момент, влияющий на свойства минерала.

Когда советские учёные получили образцы алмазов из кратера Попигай, они развели руками и констатировали, что… их добыча обойдётся дороже, чем будет получено от их реализации на внешнем рынке. Это звучало обидно, поскольку с 1949-го до начала 1980 года стоимость алмазов на мировом рынке выросла в десятки раз. К примеру, алмаз, стоивший в 1949 году тысячу долларов, за 30 лет подорожал в 10 раз. Но это всё не про "ударные алмазы".

Проблема в том, что для создания драгоценностей ударные алмазы непригодны, точнее, их огранка настолько трудоёмка и затратна, что это просто невыгодно. Можно было бы их использовать в промышленности — для создания инструментов, в частности свёрл и буров. Но эту нишу прочно заняли синтетические алмазы. Ещё в 1961 году советские учёные создали первый в мире искусственный алмаз, и с этого момента данный сегмент был на подъёме.

С учётом развития технологий того времени не существовало способа добывать попигайские алмазы так, чтобы это было выгодно государству. Проект закрыли и засекретили. Так триллионы карат, или сотни тысяч тонн, якутских ударных алмазов оказались никому не нужны. Но не настолько, чтобы не засекретить этот проект "до лучших времён".

Алмазная промышленность России

Россия. Кратер Попигай — метеоритный кратер на границе Якутии и Красноярского края в бассейне реки Попигай, являющийся крупнейшим месторождением импактных алмазов. Фото © ТАСС / ФГУП "ВСЕГЕИ"

До широкой публики эта история дошла уже в 2021 году, когда Российская академия наук привлекла инвесторов для добычи технических алмазов в Якутии. Речь зашла как раз о кратере Попигай. И вроде бы в современных условиях проект имеет перспективу.

Уже в XXI веке выяснили, что такие алмазы обладают уникальными абразивными свойствами и могут иметь спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Пока неизвестно, как далеко продвинулся данный проект. Тем более что всё упирается в одну большую проблему: в районе кратера Попигай отсутствует какая-либо инфраструктура и возводить её придётся фактически с нуля.

К тому же до сих пор не разработаны методы добычи таких алмазов. А прежде чем начать их добывать в промышленных масштабах, нужно "откопать" достаточное количество минералов, чтобы получить всестороннюю информацию об их свойствах.

После этого нужно выстроить методику добычи, просчитать риски, учесть расходы на инфраструктуру и прочие нюансы. Только после этого можно будет выходить на мировой рынок с соответствующим предложением. Пока же можно сказать, что история ждёт своего продолжения.

Авторы Евгений Жуков