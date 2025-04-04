80-летнюю бабулю приговорили к четырём годам тюрьмы за удар по руке внучки тапком

В Турции 80-летняя пенсионерка Асие Кайтан приговорена к 4 годам и 2 месяцам тюремного заключения за то, что ударила свою 18-летнюю внучку Асие Вурал тапком. Как сообщает турецкое издание DHA, бабуля решила не выпускать чадо на улицу вечером и влепила ей по руке домашней обувью.

Бабушка Асие Кайтан с внучкой Асие Вурал. Фото © DHA

Внучка живёт с бабушкой в микрорайоне Топраклык округа Памуккале. Девушка решила прогуляться после работы, но бабуля её не пустила и заперла дверь. После чего пенсионерка взяла тапок и ударила Вурал по руке, а в ответ получила телефоном по голове и была госпитализирована с ранением в государственную больницу Денизли. Внучка с бабулей в итоге помирились, но история с тапком не оставила общество равнодушным.

Из-за публичного иска было начато расследование. Пенсионерке вменяли лишение человека свободы и применение силы, что карается сроком до 14 лет. Суд признал домашнюю обувь «оружием», но с учётом возраста бабули назначил ей 4 года. Решение было обжаловано в апелляционном суде. Теперь бабуля может попасть в тюрьму, если приговор будет одобрен.