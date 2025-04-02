В Перми пенсионерка загорелась на глазах у прохожих
В Перми пенсионерка подожгла себя на глазах у прохожих. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Перми на проспекте Декабристов загорелась 75-летняя пенсионерка. Пламя охватило женщину мгновенно, но случайные свидетели не растерялись — бросились тушить огонь подручными средствами.
Как пишет Ural Mash, сейчас пенсионерка борется за жизнь в реанимации: подключена к ИВЛ, обожжено 40% тела.
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