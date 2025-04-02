В Перми пенсионерка загорелась на глазах у прохожих

В Перми на проспекте Декабристов загорелась 75-летняя пенсионерка. Пламя охватило женщину мгновенно, но случайные свидетели не растерялись — бросились тушить огонь подручными средствами.

Как пишет Ural Mash , сейчас пенсионерка борется за жизнь в реанимации: подключена к ИВЛ, обожжено 40% тела.

В Подмосковье мотоциклист на бешеной скорости врезался в пешехода, оба погибли

В Подмосковье мотоциклист на бешеной скорости врезался в пешехода, оба погибли

Ранее Life.ru сообщал, что в Новосибирске маршрутка насмерть сбила ребёнка в день рождения его брата. Мать выпила алкоголь в честь девятилетия старшего сына и не успела остановить младшего от трагедии. Тот убежал, споткнулся и попал под колёса газели.