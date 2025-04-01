В Подмосковье мотоциклист на бешеной скорости врезался в пешехода, оба погибли

Мотоциклист на полной скорости влетел в пешехода в Московской области. Как сообщает SHOT, оба не выжили.

Автомобилист снял последствия аварии в Подмосковье. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, смертельное ДТП произошло на Северной улице в Орехово-Зуево. Пешеход начал перебегать дорогу в неположенном месте, в этот момент в него на большой скорости влетел мотоциклист. Он не успел вовремя среагировать и сбил пешехода, у него оторвало руку. К несчастью, оба мужчины погибли ещё до приезда медиков.