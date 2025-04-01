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1 апреля, 15:54

В Подмосковье мотоциклист на бешеной скорости врезался в пешехода, оба погибли

SHOT: В Орехово-Зуеве мотоциклист на скорости влетел в пешехода, оба погибли

Мотоциклист на полной скорости влетел в пешехода в Московской области. Как сообщает SHOT, оба не выжили.

Автомобилист снял последствия аварии в Подмосковье. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, смертельное ДТП произошло на Северной улице в Орехово-Зуево. Пешеход начал перебегать дорогу в неположенном месте, в этот момент в него на большой скорости влетел мотоциклист. Он не успел вовремя среагировать и сбил пешехода, у него оторвало руку. К несчастью, оба мужчины погибли ещё до приезда медиков.

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А ранее Life.ru писал, что в Анапе три девушки на велосипеде попали в ДТП, одна пострадавшая находится в реанимации. При этом удар был такой силы, что пострадавшие вылетели из транспортного средства и разлетелись в разные стороны.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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