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Регион
31 марта, 18:23

В Анапе три девушки на одном электровелосипеде вылетели на красный, их снесла иномарка

В Анапе три девушки на велосипеде попали в ДТП, одна пострадавшая в реанимации

В Анапе произошла авария с участием электровелосипеда и автомобиля. Три девушки, находившиеся на электровелосипеде, проехали на красный свет и столкнулись с машиной. Две из них получили травмы и были доставлены в больницу. Видео ДТП опубликовали в пресс-службе МВД по региону.

Три девушки на одном электровелосипеде попали в ДТП. Видео © Telegram / 23 МВД

В результате аварии девушка, управляющая электровелосипедом, попала в реанимацию. 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, ещё одна девушка отделалась разовой медпомощью.

На кадрах с моментом ДТП можно увидеть, что удар был такой силы, что девушки вылетели из транспортного средства и разлетелись в разные стороны.

В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам
В Госдуме хотят запретить электросамокатам ездить по тротуарам

Ранее в Петербурге автомобиль снёс двух школьниц на электросамокате. Девушки 15 и 14 лет пытались проехать на красный свет. В результате их сбил 24-летний водитель. Пострадавшие попали в больницу в тяжёлом состоянии.

Обложка ©

Telegram / 23 МВД

Алена Пенчугина
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