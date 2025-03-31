В Анапе три девушки на одном электровелосипеде вылетели на красный, их снесла иномарка
В Анапе три девушки на велосипеде попали в ДТП, одна пострадавшая в реанимации
В Анапе произошла авария с участием электровелосипеда и автомобиля. Три девушки, находившиеся на электровелосипеде, проехали на красный свет и столкнулись с машиной. Две из них получили травмы и были доставлены в больницу. Видео ДТП опубликовали в пресс-службе МВД по региону.
Три девушки на одном электровелосипеде попали в ДТП. Видео © Telegram / 23 МВД
В результате аварии девушка, управляющая электровелосипедом, попала в реанимацию. 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, ещё одна девушка отделалась разовой медпомощью.
На кадрах с моментом ДТП можно увидеть, что удар был такой силы, что девушки вылетели из транспортного средства и разлетелись в разные стороны.
Ранее в Петербурге автомобиль снёс двух школьниц на электросамокате. Девушки 15 и 14 лет пытались проехать на красный свет. В результате их сбил 24-летний водитель. Пострадавшие попали в больницу в тяжёлом состоянии.
Telegram / 23 МВД