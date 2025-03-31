В Анапе три девушки на одном электровелосипеде вылетели на красный, их снесла иномарка

В Анапе произошла авария с участием электровелосипеда и автомобиля. Три девушки, находившиеся на электровелосипеде, проехали на красный свет и столкнулись с машиной. Две из них получили травмы и были доставлены в больницу. Видео ДТП опубликовали в пресс-службе МВД по региону.

Три девушки на одном электровелосипеде попали в ДТП. Видео © Telegram / 23 МВД

В результате аварии девушка, управляющая электровелосипедом, попала в реанимацию. 17-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с травмами различной степени тяжести, ещё одна девушка отделалась разовой медпомощью.

На кадрах с моментом ДТП можно увидеть, что удар был такой силы, что девушки вылетели из транспортного средства и разлетелись в разные стороны.