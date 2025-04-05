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5 апреля, 09:12

Русские, белорусские и индийские байкеры устроили заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы

SHOT: Байкеры из Белоруссии, РФ устроили заезд в Нью-Дели в преддверии 9 Мая

Байкеры из России, Белоруссии и Индии устроили совместный заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает SHOT.

Заезд в Нью-Дели. Видео © Telegram / SHOT

Около 200 мотоциклистов из разных стран приняли участие в интернациональном заезде. В качестве музыкального сопровождения были выбраны советские песни. Некоторые участники прикрепили к «железным коням» флаги, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Колонна проехала мимо российского посольства, мемориала Ворота Индии и Русского дома в Нью-Дели.

После заезда прошли концерты российских и индийских музыкантов, презентация мотопехоты Красной Армии во Второй мировой войне и фотовыставка «Мотоциклы на службе Советской Армии».

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Кстати, премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается в этом году посетить парад Победы в Москве на 9 Мая. Кроме того, участие в мероприятии хотят принять индийские военные. Они должны прибыть в РФ за месяц до праздника, чтобы маршировать.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
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