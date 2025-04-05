Русские, белорусские и индийские байкеры устроили заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы
SHOT: Байкеры из Белоруссии, РФ устроили заезд в Нью-Дели в преддверии 9 Мая
Байкеры из России, Белоруссии и Индии устроили совместный заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает SHOT.
Заезд в Нью-Дели. Видео © Telegram / SHOT
Около 200 мотоциклистов из разных стран приняли участие в интернациональном заезде. В качестве музыкального сопровождения были выбраны советские песни. Некоторые участники прикрепили к «железным коням» флаги, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Колонна проехала мимо российского посольства, мемориала Ворота Индии и Русского дома в Нью-Дели.
После заезда прошли концерты российских и индийских музыкантов, презентация мотопехоты Красной Армии во Второй мировой войне и фотовыставка «Мотоциклы на службе Советской Армии».
Кстати, премьер-министр Индии Нарендра Моди собирается в этом году посетить парад Победы в Москве на 9 Мая. Кроме того, участие в мероприятии хотят принять индийские военные. Они должны прибыть в РФ за месяц до праздника, чтобы маршировать.
Telegram / SHOT