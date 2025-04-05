Русские, белорусские и индийские байкеры устроили заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы

Байкеры из России, Белоруссии и Индии устроили совместный заезд в Нью-Дели в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает SHOT.

Заезд в Нью-Дели. Видео © Telegram / SHOT

Около 200 мотоциклистов из разных стран приняли участие в интернациональном заезде. В качестве музыкального сопровождения были выбраны советские песни. Некоторые участники прикрепили к «железным коням» флаги, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Колонна проехала мимо российского посольства, мемориала Ворота Индии и Русского дома в Нью-Дели.

После заезда прошли концерты российских и индийских музыкантов, презентация мотопехоты Красной Армии во Второй мировой войне и фотовыставка «Мотоциклы на службе Советской Армии».