Видео юного блогера про «убитые» дороги посмотрели 20 млн россиян, но не коммунальщики
Видео мальчика про ужасные дороги Самары увидели 20 млн человек, но ямы не чинят
Школьник из Самары решил начать бороться с ямами на дорогах, привлекая к этому внимание своих сограждан с помощью «ТикТока». Однако коммунальщики, видимо, заняты куда более важными вещами, пока из-за неровного асфальта происходят аварии.
Дороги в Самаре. Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / davidos.tv
Парень на видео раскритиковал состояние асфальта на главных улицах города. Ролики школьника в соцсетях посмотрели около 20 миллионов раз. Коммунальщиков это задело, но за восемь месяцев они не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию.
Из-за плохого качества дорог, в Самарской области наверняка произошла не одна авария. Не исключено, что именно из-за этого в конце января 2025 года там случилось ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в ходе которого погибли три человека.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / davidos.tv