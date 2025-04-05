Видео юного блогера про «убитые» дороги посмотрели 20 млн россиян, но не коммунальщики

Школьник из Самары решил начать бороться с ямами на дорогах, привлекая к этому внимание своих сограждан с помощью «ТикТока». Однако коммунальщики, видимо, заняты куда более важными вещами, пока из-за неровного асфальта происходят аварии.

Дороги в Самаре. Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / davidos.tv

Парень на видео раскритиковал состояние асфальта на главных улицах города. Ролики школьника в соцсетях посмотрели около 20 миллионов раз. Коммунальщиков это задело, но за восемь месяцев они не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию.