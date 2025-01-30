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30 января, 06:45

В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли

Микроавтобус разворотило от столкновения. Обложка © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций

Микроавтобус разворотило от столкновения. Обложка © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций

В Самарской области случилось ДТП с участием микроавтобуса и большегруза. Три человека погибли, ещё трое получили травмы. Об этом сообщает центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Пожарные-спасатели <…> противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса и большегруза», — говорится в сообщении.

  • В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли. Фото © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций
    В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли. Фото © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций
  • В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли. Фото © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций
    В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли. Фото © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций

В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли. Фото © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций

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Три человека остаются в больнице в тяжёлом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

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Николай Рюмин
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