В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли

В Самарской области случилось ДТП с участием микроавтобуса и большегруза. Три человека погибли, ещё трое получили травмы. Об этом сообщает центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Пожарные-спасатели <…> противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса и большегруза», — говорится в сообщении.





Три человека остаются в больнице в тяжёлом состоянии, сообщил региональный Минздрав.