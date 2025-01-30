В Самарской области микроавтобус залетел под фуру, три человека погибли
Микроавтобус разворотило от столкновения. Обложка © Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций
В Самарской области случилось ДТП с участием микроавтобуса и большегруза. Три человека погибли, ещё трое получили травмы. Об этом сообщает центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Пожарные-спасатели <…> противопожарной службы Самарской области работают на месте ДТП в Шигонском районе, где произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса и большегруза», — говорится в сообщении.
Три человека остаются в больнице в тяжёлом состоянии, сообщил региональный Минздрав.
Недавно на трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск произошло страшное ДТП. Водитель «Лады Приоры» пошёл на обгон, но задел не асфальтированную часть дороги. В итоге легковушку занесло, после чего она столкнулась с обгоняемым автомобилем «Киа Рио».