Генрокуратура проверит дороги в Самаре после вирусных видео юного блогера
Генеральная прокуратура России обратила внимание на видео школьника из Самары про неотремонтированные дороги в городе. Теперь местным властям придётся объясниться за невыполненную работу, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, вскоре после публикации юного блогера на ситуацию обратил внимание Национальный автомобильный союз (НАС). Организация требует проверить работу ответственных ведомств на предмет нарушений и растраты бюджета. А поводы для инспекции имеются — дороги в центре города испещрены колеями и ямами, на некоторых отсутствует разметка. Всё это приводит к пробкам и авариям с летальным исходом.
Прокуратура и ГАИ выявили множество нарушений на Московском, Красноглинском и Стромиловском шоссе, а также улицах Демократическая и Утёвская во время проверки летом 2024 года. Тогда местное руководство получило нагоняй, но развития у ситуации не было. Пока за дело не взялся 11-летний парень в социальных сетях.
Напомним, сегодня Life.ru рассказывал, о том как самарский школьник с помощью личных соцсетей взялся за наведение порядка на дорогах родного города. Его ролик за восемь месяцев набрал 20 миллионов просмотров, но по каким-то причинам сотрудники ответственных служб не исправили ситуацию в тех местах, на которые паренёк обратил внимание.
Life.ru/Шедеврум