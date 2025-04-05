Генрокуратура проверит дороги в Самаре после вирусных видео юного блогера

Генеральная прокуратура России обратила внимание на видео школьника из Самары про неотремонтированные дороги в городе. Теперь местным властям придётся объясниться за невыполненную работу, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, вскоре после публикации юного блогера на ситуацию обратил внимание Национальный автомобильный союз (НАС). Организация требует проверить работу ответственных ведомств на предмет нарушений и растраты бюджета. А поводы для инспекции имеются — дороги в центре города испещрены колеями и ямами, на некоторых отсутствует разметка. Всё это приводит к пробкам и авариям с летальным исходом.

Прокуратура и ГАИ выявили множество нарушений на Московском, Красноглинском и Стромиловском шоссе, а также улицах Демократическая и Утёвская во время проверки летом 2024 года. Тогда местное руководство получило нагоняй, но развития у ситуации не было. Пока за дело не взялся 11-летний парень в социальных сетях.