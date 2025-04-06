Подайте лом: Чем 185 стран и пингвины провинились перед Донни Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Вашингтон строит торговцев на мировом рынке и ведёт переговоры с Россией, а Европу накрывает антагонизм. 5 апреля, 21:07 Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Главным событием уходящей недели стало, без сомнения, введение президентом США Дональдом Трампом тарифов против всей планеты (за исключением России и Белоруссии, потому что своих не трогает). Даже пингвинов зацепило.

Дональд Фредович достал большой лом, вставил его в мировую торговлю, покряхтел — и давай разваливать. Но, по ходу, сильно переоценил свои возможности и влияние. Мир не будет слепо выполнять всё, что ему прикажет президент США. Слабые и зависимые, конечно, попытаются задобрить Трампа. Сильные ответят — симметрично и асимметрично. Демократы и глобалисты также не будут бездействовать. США больше не монолитная сила, они «дом разделённый».

США ввели новые таможенные тарифы для 185 стран. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fahroni

Нет, где-то там даже возможны тактические успехи — прогнут тех же пингвинов на закупку американской сои (в кредит, конечно, откуда у пингвинов деньги). Но в целом «Джей Пи Морган» пересмотрел свой прогноз по вероятности рецессии в США в этому году в сторону увеличения — с 40 до 60%. Она теперь даже выше, чем вероятность встретить динозавра на улице (шутка).

Также продолжаются переговоры между США и Россией. Наши выбрали тактику «Да зачем вам эта Украина, давайте лучше поговорим про инвестиции и рынки». На слове «инвестиции» у американцев мышление отключается и они плывут. Как в песне про «небо голубое», дальше с ними можно делать что угодно.

Кирилл Дмитриев с ними много общался, их слабые места знает прекрасно. Заметьте, никаких встреч с участием военных (что было бы обязательно при обсуждении перемирия) даже не планируется. Бизнес эс южуал, а СВО по плану.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна (я решительно не понимаю, почему кто-то на планете, включая тех самых пингвинов, должен слушать заявления эстонских чиновников) выступил с заявлением, что если Орбан заблокирует продление санкций против РФ в июне, то не только закончится срок их действия, но ЕС придётся передать Путину 240 миллиардов евро замороженных активов.

Он так говорит, будто это что-то плохое. Непонятно только, почему 240, а не 300. Видимо, не хочет ничего делать у тракториста.

В связи с этим хуторской дипломат (хуторское мышление роднит их с украинцами) призвал европейцев лишить Венгрию права голоса. Дожили, задворки пытаются указывать имперской стране и лишать её права принимать самостоятельные решения.

Подобное решение может поспособствовать окончательному выходу Венгрии из ЕС и распаду очередной версии СРИГН. Но нам не жалко, жгите!

Власти соседней Литвы тоже отметились. Жмоты (историческое название местных жителей, если что) решили продать захваченные по беспределу белорусские грузовики — 17 молоковозов для Кубы и 17 пожарных машин для Зимбабве. Белорусы продали их этим странам ещё в 2023 году, а в порту Клайпеды их транспортировку заблокировали возомнившие себя пиратами хуторяне.

Раньше пиратили золото и драгоценные камни, теперь МАЗы для африканских стран. Какая страна — такие и пираты. Видимо, дела у вымиратских тигров идут совсем плохо, раз позарились на такую мелочь. Кто-то из местных чиновников теперь купит дочке шубу, а на данной территории будет висеть табличка «Территория беспредела, населена неадекватами», и через этот порт уже больше никакие транзитные грузы никогда не пойдут. Угробить целый порт ради нескольких грузовиков — вершина стратегического планирования.

Но это как раз особенность хуторского мышления — никогда не думать о последствиях своих действий. Это как со знаменитым «литовско-тайваньским сотрудничеством». На днях кто-то из местных властей с искренним удивлением констатировал: «Мы их признали, думали, что они нам построят заводы по производству микросхем, а этого не случилось». Как так-то? Прекрасный же был план, надёжный как швейцарские часы — ради него даже поссорились с Китаем.

Как говорил Тайвин Ланнистер, «Безумие. Безумие и тупость».

Тем временем в свободной и демократической Франции под надуманным предлогом посадили в тюрьму депутата французского парламента и лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. А то ишь чего вздумала, противная, — быть более популярной, чем нынешний президент Эммануэль Микронаполеон! Это уголовное преступление!

И все старательно сделали вид, что так можно было. Где все правозащитники и активисты, скандировавшие «Свободу Навальному»*? Почему никто не пускает самолётики и не светит лазерными указками в космос? Ах, да, USAID же закрыли, а без печенек не майданится…

Ну и минутка светской хроники. Западные СМИ со ссылками на свои источники сообщают, что Олену «скумбрию по восемь» Зеленскую, жену светоча мировой демократии, СБУ сняла с самолёта при попытке бежать — и с Украины, и от мужа-наркомана. И теперь она под домашним арестом и круглосуточным наблюдением СБУ. В недорейхе свободных нет, даже Ева Браун под колпаком у Мюллеренко.

Живут же люди. Не дай Бог, конечно.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Авторы Александр Роджерс