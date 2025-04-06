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6 апреля, 08:10

Священник назвал женское нежелание выходить замуж проблемой мужского пола

Священник Островский: Женское нежелание выходить замуж — проблема мужского пола

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если женщины не хотят выходить замуж, то эту проблему придётся решать мужчинам. Девушек отталкивает то, как к ним относятся многие молодые ребята, сообщил в беседе с радио Sputnik священник Павел Островский.

По словам священнослужителя, девушки утратили веру во что-то светлое из-за похабного отношения мужчин к ним, ведь сейчас каждый второй спустя несколько часов после знакомства уже «тащит в кровать». Общаться с такими парнями и вовсе не о чем — скучно.

Нежелание выходить замуж перебороть становится невозможно, однако от него не останется и следа, когда в жизнь такой девушки постучится настоящий мужчина, который вернёт ей веру в любовь.

«Это нежелание исчезнет, когда девушка встретит настоящего мужчину, который не будет перед ней вытанцовывать, как селезень, а будет просто нежным, внимательным и деликатным», — сказал священник.

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Владимир Озеров
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