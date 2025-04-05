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5 апреля, 13:41

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук помирилась с мужем после скандала из-за измен

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ipinchuk_life

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ipinchuk_life

Экс-участница телешоу «Дом-2» Ирина Пинчук сообщила, что ей удалось наладить отношения с супругом Араем Чобаняном после публичного скандала, связанного с обвинениями в измене. Она поделилась фотографией их совместного завтрака, назвав его «бывшим завтраком», и объяснила, что главной причиной примирения стало благополучие их общих детей.

«Первый раз за это время нормально встретились и поговорили. И нет, это был не разговор о том, чтобы быть вместе, а разговор людей, у которых есть дети и связывало 6 лет совместной жизни», — написала Пинчук.

По словам Ирины, они намерены поддерживать дружеские отношения, Арай сможет навещать детей, и она не исключает возможности в будущем «дружить семьями». При этом, она подчеркнула, что их романтические отношения завершены.

«Наконец-то мы увиделись и помирились, но мы помирились как родители наших двух прекрасных детей, помирились как друзья, но не как муж и жена. Такой тяжёлый был разговор и душевный. Где-то лёгкий, где-то тяжёлый», — прокомментировал ситуацию Арай Чобанян.

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Напомним, что недавно Ирина Пинчук сообщила, что разводится со своим супругом из-за его измены. Экс-участница телестройки объяснила, что нашла у Чобаняна переписку с девушкой из Ростова и решила не прощать предательства. За время отношений у ребят родились два сына.

Наталья Афонина
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