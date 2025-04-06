«Временщики не рассорят наши народы»: Додон заявил о восстановлении партнёрства с Россией
Додон заявил, что Молдавия неизбежно восстановит стратегическое партнёрство с РФ
Игорь Додон и Владимир Путин. Фото © Telegram / Igor Dodon | Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своём телеграм-канале заявил, что республика неизбежно восстановит стратегическое партнёрство с Россией. По его словам, это отвечает национальным интересам Кишинёва и соответствует желанию большинства её граждан.
«К сожалению, сегодня наши отношения переживают не самый лучший период, однако я уверен, что временщикам у власти в Молдове не удастся рассорить наши народы. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан», — написал он.
Додон поздравил российского лидера Владимира Путина и россиян с 33-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Он подчеркнул, что Кишинёв и Москву всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество.
Ранее бывший президент Молдавии заявил, что его преемница на этом посту Майя Санду опасается аудита денежных средств, которые Молдавия получала от Соединённых Штатов. Он также добавил, что молдавские власти подчинились желанию европейских бюрократов вооружиться и «спровоцировать новую войну в Европе».