Экс-президент Молдавии Игорь Додон в своём телеграм-канале заявил, что республика неизбежно восстановит стратегическое партнёрство с Россией. По его словам, это отвечает национальным интересам Кишинёва и соответствует желанию большинства её граждан.

«К сожалению, сегодня наши отношения переживают не самый лучший период, однако я уверен, что временщикам у власти в Молдове не удастся рассорить наши народы. Мы в полной мере восстановим стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Это наш национальный интерес и желание большинства наших граждан», — написал он.

Додон поздравил российского лидера Владимира Путина и россиян с 33-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами. Он подчеркнул, что Кишинёв и Москву всегда связывали крепкая дружба и плодотворное сотрудничество.