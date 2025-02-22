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22 февраля, 12:41

«Будем использовать все методы»: Оппозиция Молдавии намерена добиться отставки Санду

Додон: Оппозиция будет добиваться отставки Санду и проведения досрочных выборов

Лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил о намерении оппозиции добиться отставки действующего президента Молдавии Майи Санду. Вместе с тем противники правящей партии собираются настоять на проведении досрочных президентских выборов вместе с парламентскими. Об этом сообщает РИА «Новости».

В субботу, 22 февраля, порядка четырёх тысяч сторонников Партии социалистов вышли к зданию администрации президента в Кишинёве. Они скандировали лозунги, требуя отправить в отставку правительство.

«Мы не признаём легитимность текущей власти и будем использовать все законные методы, чтобы добиться отставки Санду и инициировать досрочные выборы. При её правлении была нарушена конституция, фальсификация выборов, существенно снизился уровень жизни людей», – заявил Додон.

Также политик призвал оппозиционеров присоединиться к протестам, чтобы те стали ещё более массовыми.

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Ранее стало известно, что президент Санду призвала признать поставки российского газа в Приднестровье незаконными. По её словам, они нарушают международные санкции, принятые против России.

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Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Ольга Сливченко
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