«Будем использовать все методы»: Оппозиция Молдавии намерена добиться отставки Санду

Лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон заявил о намерении оппозиции добиться отставки действующего президента Молдавии Майи Санду. Вместе с тем противники правящей партии собираются настоять на проведении досрочных президентских выборов вместе с парламентскими. Об этом сообщает РИА «Новости».

В субботу, 22 февраля, порядка четырёх тысяч сторонников Партии социалистов вышли к зданию администрации президента в Кишинёве. Они скандировали лозунги, требуя отправить в отставку правительство.

«Мы не признаём легитимность текущей власти и будем использовать все законные методы, чтобы добиться отставки Санду и инициировать досрочные выборы. При её правлении была нарушена конституция, фальсификация выборов, существенно снизился уровень жизни людей», – заявил Додон.

Также политик призвал оппозиционеров присоединиться к протестам, чтобы те стали ещё более массовыми.