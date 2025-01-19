Санду назвала поставки российского газа в Приднестровье незаконными
Санду: Поставки газа из РФ в Приднестровье являются незаконными
Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье. По её словам, они нарушают международные санкции и являются незаконными. Заявление молдавского лидера прозвучало в интервью кишинёвскому блогеру Натану Гарштя.
«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод также нарушает режим международных санкций», — высказалась Санду.
По мнению президента, «Газпром» мог бы организовать законные поставки газа через «Молдовагаз». Российская компания является мажоритарным акционером последней. Санду подчеркнула, что центральные власти, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу и электричеству.
Глава Молдавии заявила, что страна стремится подключить населённые пункты, находящиеся в зоне безопасности и под юрисдикцией Кишинёва, к сетям правого берега. По её словам, люди «сами решат, использовать ли эти ресурсы». При этом Санду признала, что тарифы на электричество в Молдавии выше, чем в Приднестровском регионе.
Ранее глава ПМР Вадим Красносельский попросил президента Молдавии выполнить данное обещание и не мешать поставкам российского газа в республику. На брифинге 14 января Санду заявляла, что руководство Молдавии не станет препятствовать поставкам газа из РФ, чтобы энергетический кризис в Приднестровье закончился как можно скорее. Напомним, что в республике без газа остались более 120 населённых пунктов. Подстанции ПМР перешли на уголь, но его запасы сильно ограничены. Красносельский отправился в Москву, и в РФ не отказали Приднестровью в гуманитарной помощи.
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