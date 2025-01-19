Санду назвала поставки российского газа в Приднестровье незаконными

Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье. По её словам, они нарушают международные санкции и являются незаконными. Заявление молдавского лидера прозвучало в интервью кишинёвскому блогеру Натану Гарштя.

«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант. Этот метод также нарушает режим международных санкций», — высказалась Санду.

По мнению президента, «Газпром» мог бы организовать законные поставки газа через «Молдовагаз». Российская компания является мажоритарным акционером последней. Санду подчеркнула, что центральные власти, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы предоставить жителям Приднестровья доступ к теплу и электричеству.