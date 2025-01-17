«Сдержите слово!»: Красносельский обратился к Санду, требуя пропустить в ПМР российский газ
Глава ПМР Красносельский призвал Санду не мешать поставкам газа РФ в республику
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский попросил президента Молдавии Майю Санду выполнить данное обещание и не мешать поставкам российского газа в ПМР.
«Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте всё от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье», — заявил он.
Глава ПМР напомнил как на брифинге 14 января Санду заявила, что руководство Молдавии не станет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, чтобы энергетический кризис закончился как можно скорее. При этом на деле в непризнанной республике наблюдается «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Молдавии», которые по словам Красносельского, делают всё возможное, чтобы российский газ не попал в Приднестровье, а кризис усугубился ещё сильнее. Лидер ПМР подчеркнул, что обращается к Санду напрямую через Telegram из-за невозможности организовать личную встречу.
Напомним, после отказа украинской стороны продлевать контракт по транзиту российского газа в Европу прокачка голубого топлива была остановлена 1 января. Это привело к отключению центрального отопления в ПМР — без газа остались более 120 населённых пунктов. Подстанции непризнанной республики были вынуждены перейти на уголь, но его запасы сильно ограничены. Вадим Красносельский отправился в Кремль для переговоров с российским руководством, по итогам которых объявил, что РФ окажет Приднестровью гуманитарную помощь и поставит газ. Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, уточнив, что для претворения планов в жизнь потребуется содействие Молдавии.
ТАСС / Вадим Савицкий, ЕРА