«Сдержите слово!»: Красносельский обратился к Санду, требуя пропустить в ПМР российский газ

«Уважаемая госпожа Санду. Обращаюсь к вам как к ответственному человеку и президенту Республики Молдова. Сделайте всё от вас зависящее. Сдержите данное вами слово. Пропустите природный газ в Приднестровье», — заявил он.

Глава ПМР напомнил как на брифинге 14 января Санду заявила, что руководство Молдавии не станет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, чтобы энергетический кризис закончился как можно скорее. При этом на деле в непризнанной республике наблюдается «яростное сопротивление со стороны должностных лиц Молдавии», которые по словам Красносельского, делают всё возможное, чтобы российский газ не попал в Приднестровье, а кризис усугубился ещё сильнее. Лидер ПМР подчеркнул, что обращается к Санду напрямую через Telegram из-за невозможности организовать личную встречу.