Туз теневой дипломатии: Что известно о самом загадочном переговорщике Кирилле Дмитриеве По поручению Владимира Путина глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ведёт переговоры с представителями администрации Дональда Трампа. Кто он на самом деле? 8 апреля, 21:15 Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf, © ТАСС / Алексей Дружинин

Этот таинственный «мистер Дмитриев» появился на сцене политических переговоров Россия – США в самый критический момент и сумел переломить настроение американских политиков со скептицизма на осторожный оптимизм. Но, поскольку до сих пор Кирилл Дмитриев не был известен широкой публике, вопрос «Who is Mr. Kirill Dmitriev?» остаётся актуальным как никогда.

Кто вы, мистер Дмитриев?

Президент РФ Владимир Путин и Кирилл Дмитриев. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

В официальной биографии Кирилла Дмитриева много должностей, но эта информация может рассказать важное только сведущим людям. Итак, Дмитриев является: гендиректором Российского фонда прямых инвестиций,

зампредом Совета по инвестициям в Госдуме РФ,

специальным представителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами,

членом Делового совета БРИКС (объединение из 10 стран, среди которых Россия, Бразилия, Индия, КНР, ОАЭ, Иран, Индонезия и другие),

членом Делового консультативного совета АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. В АТЭС входят Россия, США, Австралия, Таиланд, Гонконг и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

Вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.

Членом советов директоров в «Ростелекоме», Газпромбанке, РЖД, «Россети», АЛРОСА, «Транснефти» и компании Medical Group Investments Pl, управляющей медцентрами «Мать и дитя».

Членом советов попечителей Мариинки, ГИТИСа, МГУ и фонда «История Отечества».

Биография Кирилла Дмитриева

Родился в Киеве в 1975 году. Карьеру в России начал в 2000 году. Был замгендиректора компании IBS,

управляющим директором по консультированию (там же).

Занимался инвестициями в фонде прямых инвестиций Delta Private Equity.

Был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования.

В 2007 году стал партнёром и президентом фонда Delta Private Equity.

В 2011 году стал гендиректором РФПИ.

Детали биографии Кирилла Дмитриева

За сухими строчками карьеры Дмитриева скрываются годы интенсивной работы. Например, именно он провёл ряд крупных сделок. С его участием состоялась продажа Delta Bank компании General Electric и продажа банка «Дельта Кредит» компании Société Général (сейчас этот банк слился с «Росбанком»). Очевидно, что Дмитриев показал себя сильным переговорщиком. Например, премия прежним владельцам «Дельта Кредита» составила 2,5 капитала банка. Возможно, поэтому финансиста включили в список молодых глобальных лидеров на ВЭФ в Давосе в 2010 году. Этот список тогда ещё называли «школой Клауса Шваба». Её выпускниками кроме Дмитриева стали финансисты Александр Ивлев, Ян Яновский, инвестор Мирослава Дума, предприниматель Андрей Гурьев и другие граждане России.

Годом позже Дмитриев, по версии журнала Privte Equity International, попал в список «100 самых влиятельных инвесторов». Под его руководством Российский ФПИ сумел реализовать 90 проектов на сумму 2,1 трлн рублей и заключил сделок на сумму больше 40 млрд долларов. Примечательно, что во время пандемии Дмитриев выступал за сотрудничество института Гамалеи с западными фармацевтическими гигантами. Сотрудничество началось в разгар пандемии — в конце 2020 года. Всё это не уберегло Кирилла Дмитриева от санкций: в 2022 году он, как руководитель Российского ФПИ, попал под санкции ряда стран, включая США и Новую Зеландию.

Какое образование имеет Кирилл Дмитриев

Дмитриев окончил физико-математическую школу. Затем уехал в США, учился в Калифорнии, в престижном Футхил-колледже. Как талантливый студент получил стипендию на обучение в университете и с отличием окончил один из лучших вузов мира — университет в Стэнфорде. Но на этом обучение не закончилось. В 2000 году окончил магистратуру в школе бизнеса в Гарварде.

В каких переговорах ещё участвовал Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев на сессии 47-го Всемирного экономического форума в Давосе. Фото © ТАСС / Michel Euler

С американцами Дмитриев встречается не первый раз. В 2017 году он встречался с советником Трампа Энтони Скарамуччи в Давосе. А затем — с основателем ЧВК Blackwater Эриком Принсом. Американцы предполагали, что тогда целью встреч было установление тайной связи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Позже информация о цели встреч была опровергнута.

Поэтому немудрено, что в этом году Кирилл Дмитриев вошёл в делегацию для переговоров России и Америки в Саудовской Аравии. Ведь финансист говорит с американцами на одном языке — языке выгоды. Он отвечал в первую очередь за вопросы восстановления экономического взаимодействия между странами и, видимо, сделал американцам предложение, от которого они не смогли отказаться.

Авторы Майя Новик