«Тотальный диктант» в 2025 году написали более 1,3 млн человек по всему миру

В 2025 году более 1,3 миллиона желающих со всего мира приняли участие в акции «Тотальный диктант», что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Такие цифры предоставил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Он подчеркнул, что в этот раз акция охватила все континенты. В России диктант прошел в 1 134 городах и на четырех полярных станциях в Антарктиде. Также в 57 странах были организованы очные площадки, а в 107 зарубежных городах прошел диктант в офлайн-формате. Самыми активными очными площадками за рубежом стали Молдавия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. А в онлайн-формате больше всего участников зарегистрировалось из Германии, Узбекистана, Франции и США.

«В общей сложности в акции приняло участие 1 миллион 329 тысяч 47 человек. В России на очных площадках диктант написали 139 716 человек, за границей — 4 356, а в онлайн-формате — 1 миллион 144 тысячи 428 участников», — сообщил Беляков на пресс-конференции, подводя итоги акции.