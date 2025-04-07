«Тотальный диктант» в 2025 году написали более 1,3 млн человек по всему миру
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В 2025 году более 1,3 миллиона желающих со всего мира приняли участие в акции «Тотальный диктант», что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Такие цифры предоставил директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.
Он подчеркнул, что в этот раз акция охватила все континенты. В России диктант прошел в 1 134 городах и на четырех полярных станциях в Антарктиде. Также в 57 странах были организованы очные площадки, а в 107 зарубежных городах прошел диктант в офлайн-формате. Самыми активными очными площадками за рубежом стали Молдавия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. А в онлайн-формате больше всего участников зарегистрировалось из Германии, Узбекистана, Франции и США.
«В общей сложности в акции приняло участие 1 миллион 329 тысяч 47 человек. В России на очных площадках диктант написали 139 716 человек, за границей — 4 356, а в онлайн-формате — 1 миллион 144 тысячи 428 участников», — сообщил Беляков на пресс-конференции, подводя итоги акции.
Акция «Тотальный диктант» состоялась 5 апреля в 22-й раз. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году это стала писательница и сценарист Марина Москвина, финалистка премии «Ясная Поляна» и обладательница почетного диплома Международной премии имени Ханса Кристиана Андерсена. Столицей «Тотального диктанта» 2025 года стала федеральная территория Сириус. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.