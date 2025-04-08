Трамп задумал провести масштабный военный парад в свой день рождения

Администрация президента США Дональда Трампа планирует провести в Вашингтоне военный парад 14 июня. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на свои источники. По данным журналистов, мероприятие будет приурочено к 79-летию главы Белого дома и 250-летию сухопутных войск США.

Washington City Paper передаёт, что парад пройдёт от Пентагона до Белого дома, колонна растянется более чем на шесть километров.

Во время своего первого срока республиканец уже планировал провести подобный парад в ноябре 2018 года, но тогда этого сделать не удалось. По замыслу властей, в мероприятии должны были принять участие от пяти до семи тысяч военных, различная техника и авиация. Согласно подсчётам СМИ, на парад могли потратить порядка 92 миллионов долларов. Отмену парада хозяин Овального кабинета объяснил позицией мэрии Вашингтона, которая выставила «абсурдно высокую цену».