Криминолог рассказал о цыганских мемах «не для всех»

Молодое поколение цыган активно осваивает соцсети, создавая собственный цифровой фольклор. В закрытых группах и на личных страницах, куда допускаются только «свои», популярны мемы, обыгрывающие традиционные цыганские ценности и семейный уклад, рассказал криминолог, доцент Уральского государственного юридического университета Данил Сергеев, изучавший цыган на протяжении многих лет.

Он обратил внимание, что старшее поколение цыган считает современные соцсети проблемой, которая может оторвать молодёжь от традиционной культуры народа. В качестве яркого примера криминалист привёл вирусное видео в TikTok от молодого цыгана, где парень с юмором противопоставляет собственные представления о будущей жене и родительские ожидания. Такие шутки, по словам эксперта, позволяют молодёжи мягко рефлексировать над разрывом поколений, оставаясь в рамках принятых норм.

«Если посмотреть страницы цыган во ВКонтакте, то они обычно закрытые и в друзьях у цыган только цыгане. У них свои группы, свои мемы. Например, есть популярный в TikTok молодой парень из русских цыган. У него было популярно видео из серии: «Как я представляю свою будущую жену» — там красотка, и «Как мою будущую жену видит родители» — и там танцующая бабуля без зубов», — поделился Сергеев в беседе с «Газетой.ru».

Тем не менее бытовая патриархальность оказывается сильнее технологий, подчеркнул собеседник издания. Соцсети не ломают традиционный уклад, а становятся новой средой для его воспроизводства Этот баланс между современностью и традицией особенно заметен в военных реалиях: цыгане-участники СВО помогают «своим», демонстрируя одновременно и патриотизм, и родовую солидарность.

Ежегодно 8 апреля отмечается Международный день цыган. В этот день в 1971 году в Лондоне состоялся Первый конгресс цыган, на котором присутствовали делегаты из 30 стран. Также тогда основали Международный союз цыган.