Синдром смартфонного мизинца: Любителей скроллить ленту предупредили о риске попасть под нож

Синдром смартфонного мизинца — это относительно новое понятие, которое одни эксперты относят к травме, а другие называют самой настоящей болезнью. Он возникает у людей, что привыкли часто скроллить ленту в смартфоне, придерживая гаджет снизу мизинцем. В результате палец деформируется и даже начинает болеть. К чему может привести этот необычный недуг, Life.ru рассказала врач-ревматолог Галина Слободина.

«Конечно, синдром смартфонного мизинца реален. Если такие сильные и постоянные однообразные движения, то, естественно, здесь могут развиться какие-то контрактуры и изменения сухожилия. Они могут быть извитыми, там какие-то узелки появляются. Это вполне возможно, если каждый день одним и тем же пальцем придерживать телефон», — сочла эксперт.

Врач призналась, что за годы практики она не сталкивалась с подобными случаями, но допустила, что новая болезнь может появиться в обозримом будущем. Однако синдром смартфонного мизинца вряд ли будет опаснее других схожих недугов, например, стенозирующего лигаментита. Чтобы избежать подобных неприятностей и сохранить здоровье рук, необходима профилактика. В запущенных же случаях в ход идёт хирургия, а операции на кистях не славятся простотой.

«Это требует оперативного вмешательства, но на последней стадии, а для начала можно противовоспалительными попробовать сухожилия выровнять и снять воспаление, если будут суставы как-то повреждены», — заключила ревматолог.