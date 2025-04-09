Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 03:00

Синдром смартфонного мизинца: Любителей скроллить ленту предупредили о риске попасть под нож

Ревматолог Слободина: Синдром смартфонного мизинца может потребовать операции

Смартфонный мизинец. Обложка © Unsplash / Jotform

Смартфонный мизинец. Обложка © Unsplash / Jotform

Синдром смартфонного мизинца — это относительно новое понятие, которое одни эксперты относят к травме, а другие называют самой настоящей болезнью. Он возникает у людей, что привыкли часто скроллить ленту в смартфоне, придерживая гаджет снизу мизинцем. В результате палец деформируется и даже начинает болеть. К чему может привести этот необычный недуг, Life.ru рассказала врач-ревматолог Галина Слободина.

«Конечно, синдром смартфонного мизинца реален. Если такие сильные и постоянные однообразные движения, то, естественно, здесь могут развиться какие-то контрактуры и изменения сухожилия. Они могут быть извитыми, там какие-то узелки появляются. Это вполне возможно, если каждый день одним и тем же пальцем придерживать телефон», — сочла эксперт.

Врач призналась, что за годы практики она не сталкивалась с подобными случаями, но допустила, что новая болезнь может появиться в обозримом будущем. Однако синдром смартфонного мизинца вряд ли будет опаснее других схожих недугов, например, стенозирующего лигаментита. Чтобы избежать подобных неприятностей и сохранить здоровье рук, необходима профилактика. В запущенных же случаях в ход идёт хирургия, а операции на кистях не славятся простотой.

«Это требует оперативного вмешательства, но на последней стадии, а для начала можно противовоспалительными попробовать сухожилия выровнять и снять воспаление, если будут суставы как-то повреждены», — заключила ревматолог.

Телефонная зависимость: 7 симптомов цифрового аутизма, которому подвержен каждый второй
Телефонная зависимость: 7 симптомов цифрового аутизма, которому подвержен каждый второй

Электронные гаджеты серьёзно вредят не только рукам, но и зрению. Кроме того, смартфоны зачастую вырабатывают у своих владельцев самую настоящую зависимость. Способы минимизировать опасное воздействие мобильных устройств Life.ru перечислил ранее.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar